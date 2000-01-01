Кто хотел взять Захаряна до «Челси»? Все варианты: от «Барселоны» до «Реала»

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Какие европейские клубы раньше интересовались Захаряном?
Какие европейские клубы раньше интересовались Захаряном?
Слухи об отъезде Арсена в Европу ходили больше года.
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Весна 2021 года: «Наполи»
Весна 2021 года: «Наполи»
По данным «Матч ТВ», ещё до Евро-2020 итальянский клуб проявлял интерес к Захаряну, но не перешёл к конкретным действиям. На турнир Арсен так и не поехал, а в клубе хотели посмотреть на Захаряна на Евро.
Август 2021 года: «Челси» и «Лейпциг»
Август 2021 года: «Челси» и «Лейпциг»
По данным «Спорт-экспресса», внимательно за развитием карьеры футболиста следили в АПЛ и Бундеслиге.
Сентябрь 2021 года: «Барселона»
Сентябрь 2021 года: «Барселона»
Нобель Арустамян сообщал, что скауты «каталонцев» прилетали в Москву, чтобы оценить игрока, и остались довольны. Также Нобель упоминал об интересе от «Брюгге», «РБ Лейпциг» и «Сассуоло».
Сентябрь 2021 года: «Боруссия» Дортмунд
Сентябрь 2021 года: «Боруссия» Дортмунд
Как сообщили в РБК, скауты «Боруссии» изучали вероятность подписания Захаряна, причём следили за игроком с молодёжного Евро в Венгрии. Официальных контактов клубов при этом не было.
Ноябрь 2021 года: «Барселона» и «Эвертон»
Ноябрь 2021 года: «Барселона» и «Эвертон»
Поздней осенью слухи о переходе в «Барсу» возобновились: Александр Маньяков отметил, что интерес ему подтвердили в «Динамо». Также TMW сообщал о том, что на горизонте появился и «Эвертон».
Декабрь-январь 2022 года: «Реал»
Декабрь-январь 2022 года: «Реал»
Перед новым годом «Чемпионату» стало известно об интересе к Арсену со стороны мадридского «Реала». Позже писали об этом и в Испании. Однако агент Модрича, об участии которого сообщалось, заявил, что не знает такого футболиста, как Захарян.
Март 2022 года: «Байер»
Март 2022 года: «Байер»
По данным «РБ Спорт», представители Захаряна проводили переговоры с руководителями «Байера», за футболистом следили в немецком клубе. Однако это не привело к чему-то конкретному.
Август 2022 года: и снова «Челси»
Август 2022 года: и снова «Челси»
Спустя год после предыдущих слухов вновь появился интерес «Челси». По данным Джанлуки Ди Марцио, к делу подключилась агент Рафаэла Пимента (преемница Мино Райолы). Предложение уже находится у «Динамо».
Кто хотел взять Захаряна до «Челси»? Все варианты: от «Барселоны» до «Реала»
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