8-летняя фанатка «ПСЖ» проехала 80 км ради встречи с Мбаппе. Зимой он посвятил ей гол

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Мбаппе встретился с девочкой, уговаривавшей его остаться в «ПСЖ»
Мбаппе встретился с девочкой, уговаривавшей его остаться в «ПСЖ»
Камилла ехала на велосипеде до Парижа три дня, хотя у неё тяжелое заболевание.
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8-летняя Камилла стала известна после своего обращения к Килиану Мбаппе прошлой зимой. Девочка поздравила игрока «ПСЖ» с Новым годом, попросила его остаться в клубе – и столкнулась с волной хейта.
8-летняя Камилла стала известна после своего обращения к Килиану Мбаппе прошлой зимой. Девочка поздравила игрока «ПСЖ» с Новым годом, попросила его остаться в клубе – и столкнулась с волной хейта.
Мбаппе поддержал девочку и посвятил ей гол в матче с «Брестом». «Камилла! Это для тебя», – сказал Мбаппе в камеру после забитого мяча.
Мбаппе поддержал девочку и посвятил ей гол в матче с «Брестом». «Камилла! Это для тебя», – сказал Мбаппе в камеру после забитого мяча.
Летом 2022-го Камилле наконец удалось встретиться с кумиром. Несмотря на серьёзную болезнь, она преодолела около 80 километров на велосипеде со своим папой, чтобы добраться до «Парк де Пренс».
Летом 2022-го Камилле наконец удалось встретиться с кумиром. Несмотря на серьёзную болезнь, она преодолела около 80 километров на велосипеде со своим папой, чтобы добраться до «Парк де Пренс».
У Камиллы диагностирован синдром VACTERL – это сочетание множественных врождённых пороков развития организма.
У Камиллы диагностирован синдром VACTERL – это сочетание множественных врождённых пороков развития организма.
На пути к стадиону Камиллу поддерживали фанаты «ПСЖ»: кто-то подготовил баннеры «Ici cest Camille», а кто-то – специальные кричалки.
На пути к стадиону Камиллу поддерживали фанаты «ПСЖ»: кто-то подготовил баннеры «Ici cest Camille», а кто-то – специальные кричалки.
На стадионе Камилле удалось встретиться не только с Мбаппе, но и с другими звёздами «ПСЖ».
На стадионе Камилле удалось встретиться не только с Мбаппе, но и с другими звёздами «ПСЖ».
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8-летняя фанатка «ПСЖ» проехала 80 км ради встречи с Мбаппе. Зимой он посвятил ей гол
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