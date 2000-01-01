Какие рекорды Эрлинг Холанд уже побил, играя за «Сити»?
Бешеная результативность на старте АПЛ.
Холанд разрывает за «Сити» в АПЛ
Эрлинг забил за пять туров девять мячей – и такая результативность помогла ему побить сразу несколько рекордов.
Рекорды Агуэро и Куинна не устояли
За первые пять туров больше не забивал никто: Серхио Агуэро за «Сити» забивал восемь мячей в первых пяти турах, как и Майкл Куинн за «Ковентри».
Холанд — в элитной компании с двумя хет-триками подряд
В АПЛ такое удавалось сделать шестерым игрокам: Тьерри Анри, Уэйну Руни, Лесу Фердинанду, Дидье Дрогба, Иану Райту и Гарри Кейну (дважды).
В 2022-м два хет-трика в АПЛ оформил только Роналду
В прошлом сезоне Криштиану забил по три гола в матчах с «Норвичем» и «Тоттенхэмом».
Прямо сейчас Эрлинг результативнее большинства клубов в АПЛ
За пять туров 15 команд лиги забили меньше голов, чем Холанд – восемь мячей и менее.
На один гол Холанду требуется по 12 касаний
Свои девять мячей за пять туров Эрлинг забил, коснувшись мяча 105 раз (по 12 касаний в среднем на один гол). Как пишет Opta, с момента подсчёта статистики в сезоне-2003/2004 никто не показывал подобный результат.
Рекорд Суареса по голам за месяц побить не удалось
Все девять мячей Эрлинга уложились в август 2022-го. За месяц в АПЛ больше забивал только Луис Суарес: в декабре 2013-го он отличился 10 раз.
Футбольная Англия а шоке от Эрлинга
«Такими темпами Холанд побьёт рекорд Ширера раньше Кейна», – написал в соцсетях Гари Линекер.
Холанд просто разрывает АПЛ! Какие рекорды он уже побил
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