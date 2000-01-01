Холанд просто разрывает АПЛ! Какие рекорды он уже побил

На один гол Холанду требуется по 12 касаний

Свои девять мячей за пять туров Эрлинг забил, коснувшись мяча 105 раз (по 12 касаний в среднем на один гол). Как пишет Opta, с момента подсчёта статистики в сезоне-2003/2004 никто не показывал подобный результат.