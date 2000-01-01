Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Гений месяца — Джоэль Фамейе
Гений месяца — Джоэль Фамейе
На звание лучшего игрока августа претендовали полузащитник «КАМАЗа» Александр Гаглоев и нападающий «Нефтехимика» Мераби Уридия. Но мы выбрали Фамейе. Сейчас объясним почему.
AMP-версия
Борьба за возвращение в РПЛ даётся «Рубину» с трудом. Команда Леонида Слуцкого одержала всего три победы в восьми турах и плетётся на восьмом месте. Но Фамейе смог выделиться и в такой ситуации.
Борьба за возвращение в РПЛ даётся «Рубину» с трудом. Команда Леонида Слуцкого одержала всего три победы в восьми турах и плетётся на восьмом месте. Но Фамейе смог выделиться и в такой ситуации.
Забивать Фамейе начал с 1-го же тура, когда положил два «Родине». Потом была пауза из двух матчей, после которой Джоэль продолжил зажигать.
Забивать Фамейе начал с 1-го же тура, когда положил два «Родине». Потом была пауза из двух матчей, после которой Джоэль продолжил зажигать.
В августе Фамейе выдал серию из трёх матчей с голами. Он забил «Нефтехимику» (2:2), поучаствовал в разгроме «Кубани» (3:0) и вонзил победный мяч «Волге» на 94-й минуте (2:1).
В августе Фамейе выдал серию из трёх матчей с голами. Он забил «Нефтехимику» (2:2), поучаствовал в разгроме «Кубани» (3:0) и вонзил победный мяч «Волге» на 94-й минуте (2:1).
Первая лига: Гений месяца в августе
Читайте также
Самые дорогие немецкие футболисты за всю историю
Самые дорогие немецкие футболисты за всю историю
Самые жестокие нападения на футболистов
Самые жестокие нападения на футболистов
Какие рекорды Холанд уже успел побить в «Сити»?
Какие рекорды Холанд уже успел побить в «Сити»?
«Реал» Мадрид приобрёл «живую манекен-стенку»
«Реал» Мадрид приобрёл «живую манекен-стенку»
Самые дорогие трансферы лета
Самые дорогие трансферы лета
Кто тащит «Амкал» в Кубке России
Кто тащит «Амкал» в Кубке России
Как маленькая фанатка «ПСЖ» ехала 80 км на встречу
Как маленькая фанатка «ПСЖ» ехала 80 км на встречу
Какие клубы интересовались Захаряном раньше?
Какие клубы интересовались Захаряном раньше?
Какие клубы часто попадали в «группы смерти» в ЛЧ?
Какие клубы часто попадали в «группы смерти» в ЛЧ?
Захарян едет в «Челси». Кто из России там играл?
Захарян едет в «Челси». Кто из России там играл?
Какие футболисты собственноручно загубили карьеры?
Какие футболисты собственноручно загубили карьеры?
Левандовски побил за матч 6 рекордов. Каких именно
Левандовски побил за матч 6 рекордов. Каких именно
Самые странные траты футболистов
Самые странные траты футболистов
Как Илон Маск повысил стоимость акций «МЮ»?
Как Илон Маск повысил стоимость акций «МЮ»?
Кто в АПЛ забил больше всех за один клуб?
Кто в АПЛ забил больше всех за один клуб?
Кто из топ-тренеров сейчас сидит без клуба?
Кто из топ-тренеров сейчас сидит без клуба?
© championat.com 2000–2022