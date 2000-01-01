Гений месяца — Джоэль Фамейе
На звание лучшего игрока августа претендовали полузащитник «КАМАЗа» Александр Гаглоев и нападающий «Нефтехимика» Мераби Уридия. Но мы выбрали Фамейе. Сейчас объясним почему.
Борьба за возвращение в РПЛ даётся «Рубину» с трудом. Команда Леонида Слуцкого одержала всего три победы в восьми турах и плетётся на восьмом месте. Но Фамейе смог выделиться и в такой ситуации.
Забивать Фамейе начал с 1-го же тура, когда положил два «Родине». Потом была пауза из двух матчей, после которой Джоэль продолжил зажигать.
В августе Фамейе выдал серию из трёх матчей с голами. Он забил «Нефтехимику» (2:2), поучаствовал в разгроме «Кубани» (3:0) и вонзил победный мяч «Волге» на 94-й минуте (2:1).
Первая лига: Гений месяца в августе
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