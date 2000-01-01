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Мем месяца — выступление Вадима Евсеева
Мем месяца — выступление Вадима Евсеева
Главный тренер «Шинника» выдал несколько феерических цитат.
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27 августа «Шинник» разгромил на своём поле «Уфу» со счётом 3:0. А потом Евсеев дал пресс-конференцию, которую можно разбирать на цитаты.
27 августа «Шинник» разгромил на своём поле «Уфу» со счётом 3:0. А потом Евсеев дал пресс-конференцию, которую можно разбирать на цитаты.
Первая цитата Евсеева — про уровень «Уфы»: «Соперник играл в РПЛ, мы — во Второй лиге, а тут такая разница».
Первая цитата Евсеева — про уровень «Уфы»: «Соперник играл в РПЛ, мы — во Второй лиге, а тут такая разница».
Вторая цитата — ответ на вопрос об обратной замене нападающего Ильи Грузнова спустя несколько минут после гола: «Вы говорите «обычно». Что для вас обычного в футболе? Ничего обычного в футболе нет. Я не знаю, что в нём «обычно». В футболе всегда что-то новое, есть хитрости».
Вторая цитата — ответ на вопрос об обратной замене нападающего Ильи Грузнова спустя несколько минут после гола: «Вы говорите «обычно». Что для вас обычного в футболе? Ничего обычного в футболе нет. Я не знаю, что в нём «обычно». В футболе всегда что-то новое, есть хитрости».
Наконец, третья цитата. Евсеев вновь высказался об уровне соперника: «Видите, вы же, пресса, говорите, что Евсеев играет в оборонительный футбол. Сегодня команда играла в атакующий. Должны были забивать семь или восемь мячей».
Наконец, третья цитата. Евсеев вновь высказался об уровне соперника: «Видите, вы же, пресса, говорите, что Евсеев играет в оборонительный футбол. Сегодня команда играла в атакующий. Должны были забивать семь или восемь мячей».
Первая лига: Мем месяца в августе
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