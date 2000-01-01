Первая лига: Перезапуск месяца в августе

Пуцко отдал «Ахмату» два года. Он пришёл в клуб в 2020-м, а ушёл этим летом. Прошлый сезон защитнику совсем не удался: он сыграл всего шесть матчей в РПЛ, а в стартовом составе вышел всего трижды.