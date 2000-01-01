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Шесть футболистов «Спартака-2» играют в клубах РПЛ. Как у них дела
Шесть футболистов «Спартака-2» играют в клубах РПЛ. Как у них дела
Трое уже отметились результативным действием.
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Илья Свинов, «Факел»
Илья Свинов, «Факел»
21-летний вратарь пока не дебютировал за основу «Спартака», а перед сезоном-2021/2022 отправился обратно в «Факел». Здесь Свинов играет на правах аренды и уже провёл пять матчей в РПЛ, пропустил 12 голов (три – с пенальти) и сыграл на ноль с «Уралом».
Илья Агапов, «Пари НН»
Илья Агапов, «Пари НН»
Дебют Агапова в РПЛ мог случиться в сезоне-2018/2019. Тогда он был в заявке «Рубина». А в основе «Спартака» 21-летний защитник шанс не получил и предыдущий год провёл в дубле (16 матчей). Сезон-2021/2022 Агапов начал в запасе, но в пяти последних матчах сыграл по 90 минут и заработал три жёлтые карточки. В «Пари НН» Илья перешёл свободным агентом.
Фаниль Сунгатулин, «Урал»
Фаниль Сунгатулин, «Урал»
Опорный полузащитник дебютировал за основу «Спартака» в прошлом сезоне. Сунгатулин – перспективный игрок, поэтому красно-белые отдали его в аренду до конца сезона. Фаниль принял участие во всех восьми турах (362 минуты), но результативными действиями не отметился.
Константин Шильцов, «Пари НН»
Константин Шильцов, «Пари НН»
В сезоне-2021/2022 Шильцов забил 10 голов в 31 матче ФНЛ. Атакующий полузащитник перешёл в «Пари НН» на правах аренды до конца сезона, но большую часть времени сидит в запасе. Константин вышел на замену в играх с «Локомотивом», «Химками» и «Сочи» (65 минут).
Степан Оганесян, «Оренбург»
Степан Оганесян, «Оренбург»
Оганесян оформил 6+10 по системе «гол+пас» в 35 матчах ФНЛ. В «Оренбурге» правый вингер взял седьмой игровой номер и уже сыграл столько же матчей за новый клуб в РПЛ, а ещё отметился ассистом в игре с «Уралом». Арсен в аренде до конца сезона.
Владислав Шитов, «Крылья Советов»
Владислав Шитов, «Крылья Советов»
Шитова взяли на замену Сарвели. 19-летний форвард, записавший на свой счёт 13+6 в 28 матчах ФНЛ в прошлом сезоне, пока выходит только на замену, играет в среднем 13 минут и уже забил «Торпедо». Владислав находится в «Крыльях Советов» в аренде до лета 2023 года.

Бонус: Степан Мельников, «Ростов»
Бонус: Степан Мельников, «Ростов»
В январе-2022 Мельников подписал с «Ростовом» контракт на 4,5 года. В прошлом сезоне вингер сыграл шесть матчей (81 минута), но результативными действиями не отметился. В этом розыгрыше экс-спартаковец забил «Сочи» и появился в матче с «Пари НН» (шесть минут) и ЦСКА (19).
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Шесть футболистов «Спартака-2» играют в клубах РПЛ. Как у них дела
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