Любимец болельщиков ЦСКА и «Зенита». Тренерский путь Павла Садырина

Возвращение в ЦСКА

В конце ХХ века Садырин поработал в ЦСКА и «Рубине». Позднее возглавил сборную Узбекистана, но там отработал всего лишь один товарищеский матч. Летом 2000-го в третий раз возглавил ЦСКА. В том же году стало известно, что у тренера диагностировали неоперабельный рак. Позднее Садырин сломал бедро на базе клуба, после чего ходил с тростью.