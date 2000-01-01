«О, наш земляк». Как иностранные футболисты получали российское гражданство

Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Футболисты «Зенита» мечтают о паспорте РФ. А кто его уже получил?
Футболисты «Зенита» мечтают о паспорте РФ. А кто его уже получил?
Вспомнили тех, кто полюбил российский футбол настолько, что захотел остаться.
AMP-версия
Марио Фернандес
Марио Фернандес
Марио в России уже давно считается своим. Экс-игрок ЦСКА получил гражданство при помощи РФС, руководства клуба и Путина.
Маринато Гильерме
Маринато Гильерме
После девяти лет выступлений за «Локомотив» получил паспорт РФ Маринато Гильерме, а в 2016 дебютировал за национальную команду.
Ари
Ари
Ари прекратил быть легионером, когда играл в «Краснодаре». Нападающий был счастлив и мог выражаться только нецензурно: «Бразилия — это хорошо! Русский — это *******!»
Жоаозиньо
Жоаозиньо
Доволен переходом под другой флаг оказался и Жоаозиньо. «Когда получил паспорт РФ, все стали говорить: «О, наш земляк», — с гордостью рассказывал он.
Жерри-Кристиан Тчуйсе
Жерри-Кристиан Тчуйсе
В 2000 году по просьбе Олега Романцева гражданство РФ сделали камерунскому защитнику Жерри-Кристиану Тчуйсе.
Альберт Риера
Альберт Риера
Любовь заставила сменить паспорт Альберта Риеру. Бывший игрок «Ливерпуля» женился на девушке из Омска и открыл в России собственную академию.
Неманья Пейчинович
Неманья Пейчинович
Неманья Пейчинович получил гражданство уже после переезда в Китай, однако вскоре вернулся в России,  перейдя в «Факел», где и завершил карьеру.
Роман Нойштедтер
Роман Нойштедтер
Сын советского футболиста Петра Нойштедтера не мог не пойти по его стопам. Ради выступлений за сборную России Роман отказался от немецкого гражданства.
Малком и Клаудиньо
Малком и Клаудиньо
Недавно процесс получения паспорта РФ запустили Малком и Клаудиньо. Пресс-служба «Зенита» заявила о желании футболистов сменить гражданство.
<a href="https://www.fon.bet/promo/capitan_ovi/?eventId=36182961&utm_source=championat.com&utm_medium=cpc&utm_campaign=all_base&utm_content=stories&utm_term=italy_england_23_09_22" target="_blank">Получить</a>
Получить
«О, наш земляк». Как иностранные футболисты получали российское гражданство
Читайте также
80 лет со дня рождения Павла Садырина
80 лет со дня рождения Павла Садырина
Что происходит в топовых женских лигах
Что происходит в топовых женских лигах
«Зенит» и другие самые популярные клубы в TikTоk
«Зенит» и другие самые популярные клубы в TikTоk
Как Роналду выдал худшее начало сезона в карьере?
Как Роналду выдал худшее начало сезона в карьере?
Кого купила «Барса» и почему
Кого купила «Барса» и почему
Трансферы «Галатасарая» летом 2022 года
Трансферы «Галатасарая» летом 2022 года
Как играют футболисты «Спартака-2» в клубах РПЛ
Как играют футболисты «Спартака-2» в клубах РПЛ
Российские футболисты, играющие на Кипре
Российские футболисты, играющие на Кипре
Первая лига: Перезапуск месяца в августе
Первая лига: Перезапуск месяца в августе
Первая лига: Мем месяца в августе
Первая лига: Мем месяца в августе
Первая лига: Блестящий игрок месяца в августе
Первая лига: Блестящий игрок месяца в августе
Первая лига: Гений месяца в августе
Первая лига: Гений месяца в августе
Самые дорогие немецкие футболисты за всю историю
Самые дорогие немецкие футболисты за всю историю
Самые жестокие нападения на футболистов
Самые жестокие нападения на футболистов
Какие рекорды Холанд уже успел побить в «Сити»?
Какие рекорды Холанд уже успел побить в «Сити»?
«Реал» Мадрид приобрёл «живую манекен-стенку»
«Реал» Мадрид приобрёл «живую манекен-стенку»
© championat.com 2000–2022