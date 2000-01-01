Футболисты «Зенита» мечтают о паспорте РФ. А кто его уже получил?
Вспомнили тех, кто полюбил российский футбол настолько, что захотел остаться.
Марио Фернандес
Марио в России уже давно считается своим. Экс-игрок ЦСКА получил гражданство при помощи РФС, руководства клуба и Путина.
Маринато Гильерме
После девяти лет выступлений за «Локомотив» получил паспорт РФ Маринато Гильерме, а в 2016 дебютировал за национальную команду.
Ари
Ари прекратил быть легионером, когда играл в «Краснодаре». Нападающий был счастлив и мог выражаться только нецензурно: «Бразилия — это хорошо! Русский — это *******!»
Жоаозиньо
Доволен переходом под другой флаг оказался и Жоаозиньо. «Когда получил паспорт РФ, все стали говорить: «О, наш земляк», — с гордостью рассказывал он.
Жерри-Кристиан Тчуйсе
В 2000 году по просьбе Олега Романцева гражданство РФ сделали камерунскому защитнику Жерри-Кристиану Тчуйсе.
Альберт Риера
Любовь заставила сменить паспорт Альберта Риеру. Бывший игрок «Ливерпуля» женился на девушке из Омска и открыл в России собственную академию.
Неманья Пейчинович
Неманья Пейчинович получил гражданство уже после переезда в Китай, однако вскоре вернулся в России, перейдя в «Факел», где и завершил карьеру.
Роман Нойштедтер
Сын советского футболиста Петра Нойштедтера не мог не пойти по его стопам. Ради выступлений за сборную России Роман отказался от немецкого гражданства.
Малком и Клаудиньо
Недавно процесс получения паспорта РФ запустили Малком и Клаудиньо. Пресс-служба «Зенита» заявила о желании футболистов сменить гражданство.
«О, наш земляк». Как иностранные футболисты получали российское гражданство
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