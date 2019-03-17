«Спартак» не побеждает «Зенит» уже 10 матчей. Всего три ничьих и 23 пропущенных мяча!

Прервётся ли серия без побед «Спартака»?
Красно-белые за четыре года сменили пять тренеров, но это не помогло им одолеть непревзойдённого Сергея Семака. Удастся ли изменить тенденцию теперь?
17.03.2019, РПЛ — 1:1
Последнюю победу красно-белые одержали за два месяца до этого, обыграв сине-бело-голубых в Кубке «Матч Премьер». Встреча в 20-м туре РПЛ завершилась ничьей, за «Спартак» голом отличился Денис Глушаков.
01.09.2019, РПЛ — 0:1
За поражение в этом матче вину на себя взял главный тренер «Спартака» Олег Кононов. Спорным решением стала постановка Зелимхана Бакаева на левый фланг. Иронично, что именно этот игрок принёс команде единственный гол, который впоследствии отменили.
01.12.2019, РПЛ — 1:0
Команда Доменико Тедеско не выдержала мощный прессинг «Зенита» — не помогло даже удаление Магомеда Оздоева в начале второго тайма.
19.07.2020, Кубок России — 2:1
Спорным судейством запомнился полуфинал Кубка России в 2020 году. Не назначили пенальти, когда Вильмар Барриос в своей штрафной попал рукой в лицо Александру Соболеву, и не наказали Юрия Жиркова за срыв атаки того же нападающего.
03.10.2020, РПЛ — 1:1
В этот раз москвичи играли активно и агрессивно, но преимущество в контроле мяча у петербуржцев было слишком велико. Обменявшись голами, команды завершили матч ничьей.
16.12.2020, РПЛ — 3:1
Сразу после болезненного поражения от «Зенита» Доменико Тедеско заявил о том, что не станет продлевать контракт с клубом. Больше тренер не вступал в противостояние с Сергеем Семаком, который остался непобедимым.
24.10.2021, РПЛ — 7:1
Первая и последняя встреча Руя Витории с «Зенитом» завершилась полным уничтожением «Спартака». Дзюба, Ерохин, Клаудиньо, Азмун, Мостовой не оставили шансов москвичам. Последние двое сделали дубль.
15.05.2022, РПЛ — 1:1
После отставки Витории пост главного тренера перешёл к Паоло Ваноли. Для победы над главным соперником «Спартаку» не хватило активности, помешала также ужасная реализация. Пенальти в концовке матча спас «Зенит».
09.07.2022, Суперкубок России — 4:0
Не удалось прервать серию без побед и Гильермо Абаскалю. Суперкубок, третий по счёту, отошёл команде Семака.
04.09.2022, РПЛ — 1:2
Как никогда близки к победе красно-белые были в начале месяца в 4-м туре Премьер-Лиги. Исправить ситуацию им выпадет возможность уже завтра, 29 сентября. Удастся ли «Спартаку» снять старое проклятье?
«Спартак» не побеждает «Зенит» уже 10 матчей. Всего три ничьих и 23 пропущенных мяча!
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