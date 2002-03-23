Тайны московского дерби. Почему «Динамо» — самый неудобный противник для ЦСКА

Самое принципиальное противостояние московских клубов
В предстоящем московском дерби явными фаворитами кажутся подопечные Владимира Федотова. Тем не менее команде придётся постараться, чтобы одержать четвёртую победу за последние 10 лет. А пока вспоминаем другие яркие противостояния этих команд в XXI веке.
23.03.2002, 1:2 — победа ЦСКА
Первый сезон Валерия Газзаева у руля ЦСКА прошёл под эгидой яркого атакующего футбола. Армейцы буквально вдавливали соперников в газон. Разгорячённые же Ролан Гусев и Дейвидас Шемберас едва не задушили арбитра, который не засчитал второй гол москвичей.
11.09.2002, 2:3 — победа «Динамо»
Ответ «Динамо» в матче второго круга был жестоким. Под руководством Виктора Прокопенко футболисты смогли положить три мяча в ворота ЦСКА, и вот тогда началось настоящее сражение: за игру судья показал в сумме 10 жёлтых и три красных карточки.
12.04.2003, 2:3 — победа ЦСКА
Покупка ЦСКА чеха Иржи Ярошика полностью оправдала себя, в том числе и в московском дерби. Игрок забил на 61-й минуте, полностью переломив ход матча. Победный гол на своё имя записал Денис Попов спустя четверть часа.
08.11.2004, 0:0 — ничья
Нерезультативная ничья вряд ли попала бы в этот топ, если бы не одно обстоятельство: аутсайдеры в лице «Динамо» смогли лишить чемпионства ЦСКА, всего лишь не дав им забить. Подопечные Олега Романцева буквально подарили «Локомотиву» победу в национальном турнире.
13.05.2009, 2:2 — победа ЦСКА в серии пенальти (5:6)
После того как армейцы уверенно вели в счёте с разницей в два мяча, никто и не подозревал, что динамовцы ответят в концовке второго тайма, заработав 11-метровый на 93-й минуте, и доведут дело до серии пенальти. Долго разыгрывали партию игроки, но в итоге ЦСКА оказался сильнее.
10.09.2011, 0:4 — победа «Динамо»
Осенью 2011 года футболисты «Динамо» находились в великолепной форме. Подопечные Сергея Силкина вдоволь поиздевались над игроками ЦСКА, ввинтив четыре безответных мяча в их ворота.
09.03.2014, 4:2 — победа «Динамо»
Проигрывая с разницей в два мяча, динамовцы смогли сотворить настоящее чудо, забив три гола за 10 минут. Откровенно расстроила игра Игоря Акинфеева, который перестал бороться ещё после атаки Кевина Кураньи, ошибку же после четвёртого гола специалисты называли нонсенсом.
09.04.2018, 1:2 — победа «Динамо»
Проигрыш ЦСКА в этом матче стал следствием неправильных решений Виктора Гончаренко. Тренер поздно выпустил на поле Александра Головина и Фёдора Чалова. Последний заменил Ахмеда Мусу, который обиделся и отказался пожать руку Гончаренко. Меж тем Чалов забил единственный гол красно-синих.
16.05.2021, 3:2 — победа «Динамо»
Этот матч решил судьбу путёвки в Лигу конференций для ЦСКА. Красно-синие должны были любой ценой выигрывать, но не имевшие турнирной мотивации игроки «Динамо» решили иначе. Дубль Вячеслава Грулёва и гол Арсена Захаряна стали отличным подарком их болельщикам.
Тайны московского дерби. Почему «Динамо» — самый неудобный противник для ЦСКА
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