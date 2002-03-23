Тайны московского дерби. Почему «Динамо» — самый неудобный противник для ЦСКА

13.05.2009, 2:2 — победа ЦСКА в серии пенальти (5:6)

После того как армейцы уверенно вели в счёте с разницей в два мяча, никто и не подозревал, что динамовцы ответят в концовке второго тайма, заработав 11-метровый на 93-й минуте, и доведут дело до серии пенальти. Долго разыгрывали партию игроки, но в итоге ЦСКА оказался сильнее.