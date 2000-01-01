Самые высокооплачиваемые футболисты в мире. У трио лидеров в сумме больше $ 300 млн!

Кто из футболистов заработал больше других в 2022 году
В списке много игроков, кому за 30.
Кевин Де Брёйне, 31 год («Манчестер Сити») — $ 29 млн ($ 25 млн — футбол, $ 4 млн — внефутбольная деятельность)
У рыжеволосого полузащитника есть контракты с 11 брендами, включая Nike, Wow Hydrate, Credit Karma and Therabody.
Андреас Иньеста, 38 лет («Виссел Кобе») — $ 30 млн ($ 25 млн — футбол, $ 5 млн — внефутбольная деятельность)
В сентябре испанец запустил собственный бренд спортивный одежды. Он нацелен на японский рынок. Также Иньеста появится в фильме о предстоящем чемпионате мира.
Эден Азар, 31 год («Реал» Мадрид) — $ 31 млн ($ 27 млн — футбол, $ 4 млн — внефутбольная деятельность)
Неудачный период в «Реале» не сказался на заработке бельгийского футболиста. Несколько лет назад он появился на обложке симулятора FIFA.
Роберт Левандовски, 34 года («Барселона») — $ 35 млн ($ 27 млн — футбол, $ 8 млн — внефутбольная деятельность)
У поляка хороший контракт с Nike, а также собственная линия одежды RL9. В этом году Роберт расторг долгосрочное соглашение с компанией Huawei.
Эрлинг Холанд, 22 года («Манчестер Сити») — $ 39 млн ($ 35 млн — футбол, $ 4 млн — внефутбольная деятельность)
Холанд зарабатывает ежегодно по $ 4 млн за поддержку таких компаний, как Hyperice, Samsung и ViaPlay. Новый контракт с производителем обуви серьёзно увеличит доход игрока.
Мохамед Салах, 30 лет («Ливерпуль») — $ 53 млн ($ 35 млн — футбол, $ 18 млн — внефутбольная деятельность)
Летом египтянин подписал новый контракт с «Ливерпулем». Помимо этого, он входит в число главных рекламных лиц компании аdidas.
Неймар, 30 лет («ПСЖ») — $ 87 млн ($ 55 млн — футбол, $ 32 млн — внефутбольная деятельность)
Трансфер Неймара в «ПСЖ» по-прежнему удерживает первое место в списке самых дорогостоящих. Бразилец получает приличные деньги, рекламируя Ooredoo.
Криштиану Роналду, 37 лет («Манчестер Юнайтед») — $ 100 млн ($ 40 млн — футбол, $ 60 млн — внефутбольная деятельность)
Португалец получает кучу денег, сотрудничая с такими компаниями, как Nike, Herbalife, Livescore.
Лионель Месси, 35 лет («ПСЖ») — $ 120 млн ($ 65 млн — футбол, $ 55 млн — внефутбольная деятельность)
Эксперты считают, что Лео увеличит внефутбольный доход на 20%, если приведёт сборную Аргентины к победе на чемпионате мира.
Килиан Мбаппе, 23 года («ПСЖ») — $ 128 млн ($ 110 млн — футбол, $ 18 млн — внефутбольная деятельность)
Летом казалось, что француз уйдёт в «Реал», а он выбил жирный контракт у «ПСЖ».
Самые высокооплачиваемые футболисты в мире. У трио лидеров в сумме больше $ 300 млн!
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