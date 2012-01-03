«Манчестер Сити» с «Ливерпулем» не поможет даже Холанд? Самое горячее противостояние АПЛ

Как играют «Ливерпуль» и «Манчестер Сити»
Несмотря на то что команда Пепа Гвардиолы считается явным фаворитом в завтрашнем матче, статистика не на её стороне. 13 побед «Ливерпуля» против семи «Манчестер Сити» за последнее десятилетие говорит о том, что Эрлингу Холанду придётся постараться, чтобы переломить ход истории.
03.01.2012, 3:0 — победа «Манчестер Сити»
Матчи английских клубов — практически всегда голевое шоу, которое приятно смотреть. Десять лет назад команда Кенни Далглиша не смогла ответить Роберто Манчини, но игра от этого менее напряжённой и захватывающей не стала.
13.04.2014, 3:2 — победа «Ливерпуля»
Вскоре пост главного тренера мерсисайдцев занял Брендан Роджерс. Под его руководством клуб одолел принципиального соперника в домашнем матче — им помог автогол Глена Джонсона. Однако радость «Ливерпуля» слегка омрачил грязный фол Джордана Хендерсона, получившего прямую красную карточку.
25.08.2014, 3:1 — победа «Манчестер Сити»
Спустя четыре месяца всё переменилось: в собственные ворота забил Пабло Сабалета, испортив шикарную статистику горожан. И всё же самым ярким моментом матча стал гол Серхио Агуэро, которому понадобилось ровно одно касание для результативного действия.
21.11.2015, 1:4 — победа «Ливерпуля»
В 2015 году началась эпоха правления Юргена Клоппа в «Ливерпуле». Немец грамотно настроил игроков на матч, благодаря чему раскрылись Роберто Фирмино, Мартин Шкртел и Филиппе Коутиньо, который, помимо гола, ещё отметился ассистом.
09.09.2017, 5:0 — победа «Манчестер Сити»
Столкновение команд в 4-м туре АПЛ в 2017 году закончилось разгромным поражением «Ливерпуля». Решило судьбу мерсисайдцев удаление Садио Мане на 37-й минуте. Серхио Агуэро, Габриэл Жезус и Лерой Зане не оставили шансов соперникам.
14.01.2018, 4:3 — победа «Ливерпуля»
Настоящая перестрелка произошла в рамках 23-го тура чемпионата Англии. Ни одна команда не хотела уступать до последнего, но эффектные голы Бернарду Силвы и Илкая Гюндогана в концовке матча не спасли «Манчестер Сити» от поражения.
04.04.2018, 3:0 — победа «Ливерпуля»
В сезоне-2017/2018 «Ливерпуль» бесстрашно рвался в финал Лиги чемпионов, и на пути ему попался знакомый соперник из английского чемпионата. Три безответных гола в первом матче 1/4 и два во втором против одного у «Манчестер Сити» помогли команде Юргена Клоппа добиться желаемого.
02.07.2020, 4:0 — победа «Манчестер Сити»
Совершенно беспомощны оказались мерсисайдцы в 2020 году, несмотря на то что титул чемпионов АПЛ достался в том сезоне им. Подопечные Пепа Гвардиолы разгромили соперника, едва не доведя счёт до смешных 5:0 — помешал отменённый гол Рияда Мареза.
07.02.2021, 1:4 — победа «Манчестер Сити»
История практически повторилась спустя год. Мохамед Салах смог отличиться только благодаря пенальти, а вот Илкай Гюндоган, Рахим Стерлинг и Фил Фоден обошлись без помощи 11-метровой отметки.
30.07.2022, 3:1 — победа «Ливерпуля»
В этом году «Манчестер Сити» приобрёл одного из сильнейших футболистов мира Эрлинга Холанда. Но его дебют в Суперкубке Англии в матче с «Ливерпулем» был непримечательным. Команда Юргена Клоппа легко одержала победу.
16.10.2022 — Холанд возьмёт своё в матче с «Ливерпулем»?
Возможность отыграться у норвежца появится уже в эти выходные. Форвард набрал невероятный ход в АПЛ и наверняка поучаствует в атаке на «Ливерпуль». Мерсисайдцам придётся нелегко, хотя домашняя игра может придать им сил.
«Манчестер Сити» с «Ливерпулем» не поможет даже Холанд? Самое горячее противостояние АПЛ
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