«Манчестер Сити» с «Ливерпулем» не поможет даже Холанд? Самое горячее противостояние АПЛ

Как играют «Ливерпуль» и «Манчестер Сити»

Несмотря на то что команда Пепа Гвардиолы считается явным фаворитом в завтрашнем матче, статистика не на её стороне. 13 побед «Ливерпуля» против семи «Манчестер Сити» за последнее десятилетие говорит о том, что Эрлингу Холанду придётся постараться, чтобы переломить ход истории.