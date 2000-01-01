Месси обокрал Левандовского, Роналду — Рибери? Самые спорные победители «Золотого мяча»

2003 год: Недвед против Анри

Великолепный Тьерри заслуживал хотя бы один «Золотой мяч» за карьеру. Наиболее близко игрок подобрался к заветной награде в 2003 году, но проиграл битву «Чешской фурии». Павел стал чемпионом Италии с национальным суперкубком в составе «Ювентуса», а также вышел в финал Лиги чемпионов.