Месси обокрал Левандовского, Роналду — Рибери? Самые спорные победители «Золотого мяча»

Кто выигрывал «Золотой мяч» «незаслуженно»?
Нет никаких сомнений, что следующий трофей отойдёт в руки Карима Бензема. Француз убедил специалистов и болельщиков во всём мире в своём превосходстве над соперниками. А вот некоторым футболистам не удалось этого сделать.
1996 год: Заммер против Роналдо
Победа сборной Германии на чемпионате Европы во многом определила успех Маттиаса. Тем не менее его конкурент также показал отличные результаты, став лучшим футболистом по версии ФИФА. В голосовании «Золотого мяча» Зубастик набрал больше первых мест (16 против 13) и уступил немцу лишь один итоговый балл.
2001 год: Оуэн против Рауля
Легенде «Реала», выигравшей с клубом три Лиги чемпионов подряд, достался лишь «Серебряный мяч», в то время как «Золотой» отправился в руки юркого форварда «Ливерпуля», который помог команде добыть Кубок и Суперкубок УЕФА.
2003 год: Недвед против Анри
Великолепный Тьерри заслуживал хотя бы один «Золотой мяч» за карьеру. Наиболее близко игрок подобрался к заветной награде в 2003 году, но проиграл битву «Чешской фурии». Павел стал чемпионом Италии с национальным суперкубком в составе «Ювентуса», а также вышел в финал Лиги чемпионов.
2006 год: Каннаваро против Буффона
Много споров вызвал трофей капитана сборной-чемпиона мира, учитывая, что, помимо Фабио, туда входил и Джанлуиджи. Звёздный вратарь отстал от товарища по команде всего лишь на 49 голосов, так и не став вторым голкипером после Льва Яшина, взявшим «Золотой мяч».
2010 год: Месси против Снейдера
Противостояние Лионеля и Уэсли стало одним из самых скандальных в истории премии. На счету голландца, выступающего за «Интер», были кубок Лиги чемпионов, серебро чемпионата мира, золото клубного мирового первенства и победа в национальном турнире. Лео также добился успехов с «Барселоной», но выглядел менее убедительно.
2012 год: Месси против Иньесты
Спустя два года аргентинец «обокрал» уже одноклубника. Знаменитый испанец показал великолепный уровень владения мячом в сборной: Андрес выиграл чемпионат Европы в Польше и на Украине и сделал не меньший вклад в достижения «Барселоны», чем Лионель.
2013 год: Роналду против Рибери
Не менее загадочной стала победа Криштиану в следующем году. «Бавария» выиграла Бундеслигу, Кубок Германии и взяла Лигу чемпионов, чему немало способствовал Франк. Но «Золотого мяча», место для которого заботливо подготовила жена Рибери, футболист так и не увидел.
2019 год: Месси против ван Дейка
В очередной раз награда не досталась защитнику в 2019 году. Вирджил стал центром железобетонной защиты «Ливерпуля», который триумфально выиграл Лигу чемпионов. На турнире ни одному игроку не удалось обвести голландца — Месси же смог обойти того в голосовании за «Золотой мяч».
2021 год: Месси против Левандовского
Последний розыгрыш трофея также привёл к скандалу. Позорным признавали решение вручить «Золотой мяч» Лео, а не Роберту Левандовскому, который заслужил его своей поразительной стабильностью. Многочисленные достижения игрока, включая кубок Лиги чемпионов и Суперкубок УЕФА в 2020 году, не дадут соврать: поляк не получил награду лишь из-за ковида.
2022 год: Бензема против всех
В последнее время репутация премии «Золотой мяч» был серьёзно подмочена. Благо исправить ситуацию сможет Карим Бензема уже совсем скоро. Француз провёл отличный сезон и помог «Реалу» взять Лигу чемпионов, а сборной Франции — Лигу наций.
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