«Роналду — избалованное дитя. Просто позор!» Как Криштиану менял клубы до «Юнайтед»

Аллегри хотел избавиться от Роналду и добился этого

Совместимость тренера и игрока очень важна. Именно это доказывает то, что уход нападающего из «Ювентуса» связан с назначением на пост главного тренера Массимилиано Аллегри. По сведениям La Repubblica, первое, что сказал специалист, было: «Избавьтесь от Роналду, он мешает прогрессу команды и клуба».