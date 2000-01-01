«Роналду — избалованное дитя. Просто позор!» Как Криштиану менял клубы до «Юнайтед»

Скандальные уходы Роналду из клубов
Криштиану может покинуть «Манчестер Юнайтед» из-за конфликта с руководством клуба. Футболист уже не первый раз уходит из команды со скандалом. Как это было раньше?
Роналду забил сонному «МЮ», впечатлив Фергюсона
Восхождение Криштиану на вершину началось в момент, когда «Спортинг» разгромил сонный «Манчестер Юнайтед» не без помощи португальца. Игрок смог впечатлить сэра Алекса Фергюсона, обеспечив себе трансфер в новую команду уже через шесть дней.
«Реал» вёл «грязную» политику по захвату Роналду
Если переход в «Юнайтед» прошёл относительно спокойно, то вот путь в «Реал» для футболиста был долог и тернист. Фергюсон называл неэтичными методы Рамона Кальдерона по привлечению Роналду в испанский клуб и даже подал жалобу в ФИФА.
«Манчестер Юнайтед» оказался ничем не лучше
Вот только президент организации Зепп Блаттер был не согласен с позицией «красных дьяволов», сравнив их решение удержать Криштиану любой ценой с рабством.
Приход Переса завершил двухгодичную охоту
Впервые мысль о приобретении Роналду посетила боссов «Реала» в 2007 году, но добиться реального результата они смогли лишь два года спустя, когда пост президента мадридского клуба занял Флорентино Перес.
Сказка Роналду в «Реале» неожиданно закончилась
Девять счастливых лет в стане «сливочных» завершились для Криштиану бесславно. Скандальный переход в «Ювентус» сопровождался многочисленными теориями о причинах, побудивших игрока сменить клубную прописку.
Португалец сбежал, чтобы не платить налоги?
Самыми популярными версиями являются предательство Переса и проблемы с налоговой Испании. По информации El Mundo, президент «Реала» не захотел защищать футболиста перед правительством, а вдобавок назвал унизительную для него сумму в € 100 млн, за которую готов отдать его другой команде.
Урок Зидана: Роналду ушёл вслед за бывшим тренером
Естественно, подобное отношение не понравилось Криштиану, и тот предпочёл отправиться в чемпионат Италии. Повлиял и преждевременный уход Зинедина Зидана из клуба, поскольку не было похоже, что Роналду нашёл общий язык с Хуленом Лопетеги.
Аллегри хотел избавиться от Роналду и добился этого
Совместимость тренера и игрока очень важна. Именно это доказывает то, что уход нападающего из «Ювентуса» связан с назначением на пост главного тренера Массимилиано Аллегри. По сведениям La Repubblica, первое, что сказал специалист, было: «Избавьтесь от Роналду, он мешает прогрессу команды и клуба».
Возвращение в «МЮ» омрачили сплетни о «Ман Сити»
Футболист и сам не горел желанием продолжать выступление за итальянский клуб. Критика преследовала Роналду повсюду, отчего его результаты продолжали падать. Возвращение в «МЮ» воодушевило и Криша, и его болельщиков, но ложкой дёгтя стали сплетни о том, что первым вариантом игрока был «Ман Сити».
Роналду оказался не нужен даже клубам-середнякам
И вот вновь в карьере португальца наметился перелом. Обстановка в «МЮ» критическая. Ещё летом Роналду скитался в поисках команды, с которой мог бы выиграть Лигу чемпионов, но добился лишь того, что ему отказали все топ-клубы и не только.
Токсичная атмосфера в раздевалке и испорченный имидж
Авторитет Криштиану в раздевалке резко упал: специалисты и бывшие коллеги португальца называли его токсичным. Появились сведения о том, что одноклубники Роналду просили не ставить его в основной состав. Так и поступил Эрик тен Хаг.
Роналду близок к скандальному уходу из «МЮ»
Ситуация накалилась до предела, когда форвард ушёл в самоволку на матче с «Тоттенхэмом». За свою выходку Криштиану поплатился очень сильно: его оштрафовали почти на € 900 тыс., сослали в молодёжку «МЮ» и вычеркнули из стартового листа на игру с «Челси». Похоже, это конец для Роналду в английском клубе.
«Роналду — избалованное дитя. Уйти в тоннель, не дождавшись финального свистка, — просто позор!» — так описал поведение португальца бывший футболист сборной Англии Гэбриэл Агбонлахор в интервью talkSPORT.
«Роналду — избалованное дитя. Просто позор!» Как Криштиану менял клубы до «Юнайтед»
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