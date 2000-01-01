Самые быстрые хет-трики Лиги чемпионов. Уникальный рекорд Салаха и дубль Левандовского

Игроки, забившие самые быстрые хет-трики в ЛЧ
Мохамед Салах установил уникальное достижение в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, забив самый быстрый хет-трик. Но были и другие, кто максимально приблизился к его рекорду.
Мохамед Салах — 6 минут
Нападающий «Ливерпуля» всегда славился своей скоростью, но в недавнем матче с «Рейнджерс» он превзошёл самого себя. Чтобы забить три гола, Мо понадобилось всего 6 минут и 12 секунд. Невероятный результат!
Бафетимби Гомис — 8 минут
Чуть больше потребовалось, чтобы оформить хет-трик, Бафетимби Гомису, который в 2011 году помог «Лиону» разгромить загребское «Динамо» со счётом 7:1. Форвард управился за восемь минут.
Майк Ньюэлл — 9 минут
Майк Ньюэлл оказался медленнее Салаха на две минуты. В 1995 году «Блэкберн Роверс» одержал уверенную победу над норвежским «Русенборгом» на домашнем поле. На четыре мяча хозяев, три из которых принадлежали Ньюэллу, соперники ответили одним голом.
Роберт Левандовски — 10 минут
Рекордсменом прошлого сезона стал Роберт Левандовски. Ещё выступая за «Баварию», поляк в начале матча с «Зальцбургом» обеспечил команде трёхкратное преимущество. Сначала форвард забил два гола с пенальти, а затем добавил один мяч с игры – всего за 10 минут и 22 секунды.
Рахим Стерлинг — 11 минут
Сразу несколько футболистов оформили хет-трик в Лиге чемпионов за 11 минут. Одним из них был Рахим Стерлинг, который не пощадил защиту «Аталанты» в 2019 году: три гола за 11 минут и 13 секунд.
Криштиану Роналду — 11 минут
В 2015 году «Реал Мадрид» сыграл один из самых запоминающихся матчей в истории клуба. Шведскому «Мальмё» не повезло оказаться под катком звёздного нападающего «сливочных». Криштиану Роналду вновь блистал! Хет-трик за 11 минут и 15 секунд.
«Дубль» Левандовского — 12 минут
В 2019 году Левандовскому потребовалось 12 минут, чтобы оформить покер в матче с «Црвеной Звездой». Один гол был забит с 11-метровой разметки, все остальные Роберт отправил в ворота соперника после тяжёлой борьбы на поле.
Луис Адриано — 12 минут
Луис Адриано справился не хуже Левандовского в 2014 году. Белорусский «БАТЭ» не смог сдержать натиск донецкого «Шахтёра», проиграв со счётом 7:0. Бразильский форвард записал в свой актив три очка.
Войдёт ли Холанд в историю?
Скорость Салаха и других игроков, конечно, поражает воображение, но есть футболист, который в скором времени может улучшить результат известного египтянина. Эрлинг Холанд стремится попасть в историю вместе с «Манчестер Сити», и следующий раунд в Лиге чемпионов уже не за горами.
Самые быстрые хет-трики Лиги чемпионов. Уникальный рекорд Салаха и дубль Левандовского
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