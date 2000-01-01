Блестящий игрок месяца — Валерий Царукян
Полузащитник «Волгаря» стремительно прогрессирует в 20 лет.
В прошлом сезоне Царукян выступал за «Факел», но особым доверием там не пользовался. Летом молодой футболист перешёл в «Волгарь». Поначалу парень в основном выходил на замену во вторых таймах.
А вот октябрь стал для Царукяна поистине прорывным месяцем. Он сыграл в Первой лиге пять матчей и в каждом из них выходил на поле с первых минут.
А лучшим матчем Царукяна стал выезд к «Велесу» в начале октября. Он оформил дубль и помог «Волгарю» победить — 3:1. Успех!
Первая лига: Блестящий игрок месяца в октябре
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