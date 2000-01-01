Первая лига: Мем месяца в октябре

Мем месяца — Иван Остойич
Защитник «Балтики» забил очень необычный гол.
Всё случилось в матче 16-го тура между «Рубином» и «Балтикой». Встреча получилась яркой — 3:3. А главный хайлайт остался за Остойичем.
В начале второго тайма «Балтика» заработала угловой. Мяч после подачи прилетел к Остойичу, но для того это, похоже, стало неожиданностью. Иван не сгруппировался для удара и успел лишь подставить пятую точку.
Как ни странно, даже после такого оригинального решения мяч оказался в сетке. У «Рубина» в этом сезоне проблемы, но так, как Остойич, казанцам ещё никто не забивал!
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