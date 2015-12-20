Шоу ужасов и чёртова удача Мадрида. 10 худших матчей «Ливерпуля» при Клоппе

20.03.2016, «Саутгемптон» — «Ливерпуль» — 3:2

Судьбоносным для Юргена и его команды стало поражение на «Сент-Мэрис» в 2016 году. Садио Мане тогда нагнал ужас на всех мерсисайдцев, забив два гола и покусившись на третий, который отменили. А уже летом игрока-триумфатора перекупил проигравший ему клуб.