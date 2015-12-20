Шоу ужасов и чёртова удача Мадрида. 10 худших матчей «Ливерпуля» при Клоппе

Худшие матчи «Ливерпуля» при Клоппе
С Юргеном Клоппом команда добилась невероятных успехов, но были и кошмарные дни.
20.12.2015, «Уотфорд» — «Ливерпуль» — 3:0
Работа Клоппа в «Ливерпуле» в первые месяцы не была похожа на сказку: приходилось решать системные проблемы команды и играть против клубов-середняков. На тот момент «Уотфорд» был выше красных в турнирной таблице и легко расправился с соперником.
20.03.2016, «Саутгемптон» — «Ливерпуль» — 3:2
Судьбоносным для Юргена и его команды стало поражение на «Сент-Мэрис» в 2016 году. Садио Мане тогда нагнал ужас на всех мерсисайдцев, забив два гола и покусившись на третий, который отменили. А уже летом игрока-триумфатора перекупил проигравший ему клуб.
18.05.2016, «Ливерпуль» — «Севилья» — 1:3
Уступить Кубок лиги «Манчестер Сити» по пенальти было не так стыдно для «Ливерпуля», как отдать финал Лиги Европы команде Унаи Эмери. После того как Кевин Гамейро сравнял счёт, Коке добил красных дублем.
09.09.2017, «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» — 5:0
В истории противостояния английских клубов было немало интересных эпизодов, но этот матч считается одним из самых болезненных для поклонников «Ливерпуля» Клоппа. Потеря Мане развязала ноги Габриэлу Жезусу и Лерою Зане, оформившим по дублю, а также Серхио Агуэро.
22.10.2017, «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» — 4:1
«Это полностью наша вина в том, что вы увидели сегодня», — тренер мерсисайдцев посыпал голову пеплом сразу после окончания игры, в которой «Ливерпуль» растерзали Гарри Кейн, Сон Хын Мин и Деле Алли.
26.05.2018, «Реал» — «Ливерпуль» — 3:1
В киевском финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» показал достойную игру, но поражение всё равно было очень обидным. Клопп не сдержался и спел с фанатами: «Мы видели кубок Лиги чемпионов. Вся чёртова удача была на стороне Мадрида. Клянёмся, что останемся крутыми. И вернём трофей в Ливерпуль».
01.05.2019, «Барселона» — «Ливерпуль» — 3:0
Выездной матч с сине-гранатовыми в Лиге чемпионов принёс огромное разочарование команде Юргена, зато в ответной игре не на шутку разошлись Дивок Ориги и Жоржиньо Вейналдум, вдвоём переигравшие Лео Месси и Луиса Суареса.
29.02.2020, «Уотфорд» — «Ливерпуль» — 3:0
Спустя пять лет после первого разгромного поражения с «Ливерпулем» Клоппу снова пришлось окунуться в этот кошмар. Унизительная встреча с «Уотфордом» прервала одну из самых длинных беспроигрышных серий в АПЛ — красные на тот момент не проигрывали 18 раз подряд.
04.10.2020, «Астон Вилла» — «Ливерпуль» — 7:2
В историю вошёл и этот матч: мерсисайдцы уступили с разницей в пять мячей — при Клоппе такое случалось лишь трижды. Потеряв Мане из-за положительного теста на коронавирус и Алисона Бекера, получившего травму, «Ливерпуль» заметно ослаб.
07.09.2022, «Наполи» — «Ливерпуль» — 4:1
«Я много раз пересматривал матч, и, честно говоря, это было настоящее шоу ужасов. Это была худшая игра с тех пор, как я возглавил команду», — так оценил игру красных с «Наполи» Клопп.
Шоу ужасов и чёртова удача Мадрида. 10 худших матчей «Ливерпуля» при Клоппе
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