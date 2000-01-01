Легенда РПЛ зажжёт на ЧМ-2022? Что нужно знать о сборной Ирана

Сборная Ирана на ЧМ-2022
На чемпионате мира будет несколько громких политических матчей.
В чём будут играть
У Ирана форма в цветах национального флага. Внизу футболки можно заметить национальный орнамент.
Путь на ЧМ: первое место в группе
В азиатском отборе Иран попал в группу A, где был фаворитом наряду с Южной Кореей. Обе команды без проблем вышли на чемпионат мира, но иранцы сделали это чуть увереннее: первое место – восемь побед, одна ничья и одно поражение + 15 забитых мячей в группе (больше всех).
Главный тренер — Карлуш Кейруш
69-летний специалист тренирует с 1981 года и успел поработать в «МЮ» и «Реале», а на уровне сборных – с Португалией, Колумбией, Египтом и другими командами.
Главная звезда — Сердар Азмун
Бывший нападающий «Рубина», «Ростова» и «Зенита» (а ныне «Байера») дебютировал за сборную в 2014 году и с тех пор неизменно тащит. 41 гол в 65 матчах — зверская статистика.
Ориентировочный состав
Вероятная схема: 4-1-4-1.
Расписание матчей
Принципиальный матч с США — одна из проблем для Ирана. Выход из группы будет сродни подвигу.
Факт: Скандал с Азмуном
Сердар мощно выступил в поддержку протеста иранских женщин в своих соцсетях и заявил, что ни в коем случае не удалит пост. Однако позже запись всё же пропала. Вдобавок Азмуну припомнили, что в России у него остался ребёнок, которого его бывшая возлюбленная растит в одиночестве. Разумеется, на Азмуна посыпались обвинения в лицемерии.
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