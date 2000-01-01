Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Сборная Ирана на ЧМ-2022
Сборная Ирана на ЧМ-2022
AMP-версия
На чемпионате мира будет несколько громких политических матчей.
На чемпионате мира будет несколько громких политических матчей.
В чём будут играть
В чём будут играть
У Ирана форма в цветах национального флага. Внизу футболки можно заметить национальный орнамент.
Путь на ЧМ: первое место в группе
Путь на ЧМ: первое место в группе
В азиатском отборе Иран попал в группу A, где был фаворитом наряду с Южной Кореей. Обе команды без проблем вышли на чемпионат мира, но иранцы сделали это чуть увереннее: первое место – восемь побед, одна ничья и одно поражение + 15 забитых мячей в группе (больше всех).
Главный тренер — Карлуш Кейруш
Главный тренер — Карлуш Кейруш
69-летний специалист тренирует с 1981 года и успел поработать в «МЮ» и «Реале», а на уровне сборных – с Португалией, Колумбией, Египтом и другими командами.
Главная звезда — Сердар Азмун
Главная звезда — Сердар Азмун
Бывший нападающий «Рубина», «Ростова» и «Зенита» (а ныне «Байера») дебютировал за сборную в 2014 году и с тех пор неизменно тащит. 41 гол в 65 матчах — зверская статистика.
Ориентировочный состав
Ориентировочный состав
Вероятная схема: 4-1-4-1.
Расписание матчей
Расписание матчей
Принципиальный матч с США — одна из проблем для Ирана. Выход из группы будет сродни подвигу.
Факт: Скандал с Азмуном
Факт: Скандал с Азмуном
Сердар мощно выступил в поддержку протеста иранских женщин в своих соцсетях и заявил, что ни в коем случае не удалит пост. Однако позже запись всё же пропала. Вдобавок Азмуну припомнили, что в России у него остался ребёнок, которого его бывшая возлюбленная растит в одиночестве. Разумеется, на Азмуна посыпались обвинения в лицемерии.
Легенда РПЛ зажжёт на ЧМ-2022? Что нужно знать о сборной Ирана
Читайте также
Сборная Англии на ЧМ-2022
Сборная Англии на ЧМ-2022
Сборная США на ЧМ-2022
Сборная США на ЧМ-2022
Сборная Катара на ЧМ-2022
Сборная Катара на ЧМ-2022
Сборная Нидерландов на ЧМ-2022
Сборная Нидерландов на ЧМ-2022
Сборная Эквадора на ЧМ-2022
Сборная Эквадора на ЧМ-2022
Сборная Сенегала на ЧМ-2022
Сборная Сенегала на ЧМ-2022
Лучшие бомбардиры чемпионатов мира в истории
Лучшие бомбардиры чемпионатов мира в истории
За что футболисты критикуют свои клубы?
За что футболисты критикуют свои клубы?
Лучшие бомбардиры ЧМ
Лучшие бомбардиры ЧМ
Худшие матчи «Ливерпуля» при Клоппе
Худшие матчи «Ливерпуля» при Клоппе
Главные сенсации Лиги чемпионов — 2022/2023
Главные сенсации Лиги чемпионов — 2022/2023
Первая лига: Перезапуск месяца в октябре
Первая лига: Перезапуск месяца в октябре
Первая лига: Мем месяца в октябре
Первая лига: Мем месяца в октябре
Первая лига: Блестящий игрок месяца в октябре
Первая лига: Блестящий игрок месяца в октябре
Первая лига: Гений месяца в октябре
Первая лига: Гений месяца в октябре
Главный талант Кубка Либертадорес
Главный талант Кубка Либертадорес
© championat.com 2000–2022