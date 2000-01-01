Сборная Уэльса последней из Европы отобралась на ЧМ-2022. Что нужно знать об этой команде

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Сборная Уэльса на ЧМ-2022
Сборная Уэльса на ЧМ-2022
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Сборная Уэльса готовит новый сюрприз. Шесть лет назад пострадала Россия.
Сборная Уэльса готовит новый сюрприз. Шесть лет назад пострадала Россия.
В чём будут играть
В чём будут играть
Домашний комплект выполнен в красных тонах, а выездной — в цветах валлийского флага с узорами. Гостевая форма — преимущественно белая с красными и зелёными вставками, а также интересным V-образным воротником.
Путь на ЧМ: второе место в группе и стыки
Путь на ЧМ: второе место в группе и стыки
Уэльс занял второе место в группе с Бельгией, Чехией, Эстонией и Беларусью. В восьми матчах британцы проиграли один раз — бронзовым призёрам ЧМ-2018. После этого Уэльс обыграл в стыках Австрию (3:1) и Украину (1:0), благодаря чему завоевал путёвку в Катар.
Главный тренер — Роб Пейдж
Главный тренер — Роб Пейдж
Пейдж в течение двух лет исполнял обязанности главного тренера сборной Уэльса. Он свозил команду на Евро-2020, где она вышла из группы, но уступила в 1/8 финала. Затем вывел сборную на ЧМ-2022, а в сентябре подписал контракт на четыре года.
Лидер — Гарет Бэйл
Лидер — Гарет Бэйл
Летом 2022-го Бэйл уехал играть в США, подписав контракт с «Лос-Анджелесом». И сразу помог команде впервые стать чемпионом МЛС! В отборе ЧМ-2022 забил три мяча белорусам, а потом добавил три гола в стыках. Именно благодаря ему команда отправилась в Катар. В общем, на ЧМ-2022 Бэйл едет в хорошем настроении.
Молодой талант – Неко Уильямс, 21 год
Молодой талант – Неко Уильямс, 21 год
Парень входит в пятёрку самых дорогих футболистов сборной Уэльса. У него больше 30 матчей за «Ливерпуль» и больше 20 — за национальную команду. Хотя этим летом он перешёл в «Ноттингем Форест». Предстоящий чемпионат мира — хорошая возможность выгодно продать себя в более статусный клуб.
Ориентировочный состав
Ориентировочный состав
Вероятная схема: 3-4-3.
Расписание матчей
Расписание матчей
Уэльсу будет нелегко, но это может быть «последний танец» Бэйла. Вытащит команду в плей-офф?
Факт: Гиггз покинул сборную из-за обвинения в насилии
Факт: Гиггз покинул сборную из-за обвинения в насилии
Легенда «Манчестер Юнайтед» так и не свозил сборную ни на один крупный турнир. Сначала его отстранили с занимаемой должности из-за обвинения в нападении на двух женщин, а летом 2022 года было объявлено об уходе специалиста.
Сборная Уэльса последней из Европы отобралась на ЧМ-2022. Что нужно знать об этой команде
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