Сборная Уэльса последней из Европы отобралась на ЧМ-2022. Что нужно знать об этой команде

Главный тренер — Роб Пейдж

Пейдж в течение двух лет исполнял обязанности главного тренера сборной Уэльса. Он свозил команду на Евро-2020, где она вышла из группы, но уступила в 1/8 финала. Затем вывел сборную на ЧМ-2022, а в сентябре подписал контракт на четыре года.