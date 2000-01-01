Сборная Мексики на ЧМ-2022
На ЧМ снова едет легендарный вратарь Гильермо Очоа!
В чём будут играть
Домашняя форма традиционно зелёная. Главная особенность дизайна – зигзагообразный принт: бренд вдохновлялся Кетцалькоатлем, одним из главных богов пантеона ацтеков. Со спины виднеется оперение – намёк на то, что каждый игрок как будто окрылён божеством. На груди рисунок отсылает к головному убору с перьями, который олицетворяет силу.
Главный тренер – Херардо Мартино
Сборную Мексики тренирует аргентинец, который вообще родился в Чили. Мартино успел поработать в двух сборных (Парагвая и Аргентины), потренировать «Барселону» и клуб МЛС. Медалей и наград у него из-за внушительного списка рабочих мест немало, но самая ценная – победа в Золотом кубке КОНКАКАФ.
Путь на ЧМ: второе место в группе
Мексиканцы заняли второе место в группе в зоне КОНКАКАФ и напрямую вышли на ЧМ. Интересно, что сборная Мексики набрала столько же очков в 14 матчах, сколько и сборная Канады – 28. Но оказалась ниже из-за разницы мячей.
Главная звезда – Ирвин Лосано
Хесус Корона пропустит ЧМ из-за травмы, а Чичарито не поедет в Катар по решению тренера. Поэтому самый известный футболист из состава – хавбек «Наполи» Лосано. Зимой он думал об уходе из сборной, но его в итоге убедили остаться.
Молодая звезда – Кевин Альварес
Альварес пока всю карьеру проводит на родине, в «Пачуке». К 23 годам он отбегал за родной клуб больше 100 матчей. Портал Transfermarkt оценивает правого флангового защитника в € 6 млн.
Ориентировочный состав
Вероятная схема: 4-3-3.
Расписание матчей
Главный матч для Мексики – первый! Игра с Польшей, скорее всего, решит судьбу второго места в группе. Первое, предполагаем, будет у Аргентины.
Факт: мексиканский рекорд
Мексика сыграет на чемпионате мира в 17-й раз –рекорд среди команд, которые никогда не выигрывали турнир. С 1994-го стабильно выходят из группы! Но дальше не проходят.
Сборная Мексики стабильно выходит из группы с ЧМ-1994. Но в этот раз вряд ли получится
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