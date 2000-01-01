Россиянин попал в компанию к Роналдо и другим легендам. Лучшие бомбардиры чемпионатов мира

Лучшие бомбардиры ЧМ
Кто забивал на каждом турнире больше всех? Спойлер: не все великие бомбардиры стали победителями мундиаля.
Гильермо Стабиле (1930), сборная Аргентины — 8 голов
На первом чемпионате мира в Уругвае у сборной Аргентины возникли большие проблемы, когда из состава из-за травмы выбыл Роберто Черро. Ситуацию спас Гильермо Стабиле, забивший восемь мячей, обеспечив своей команде серебро турнира.
Олдржих Неедлы (1934), сборная Чехословакии — 5 голов
История Олдржиха Неедлы уникальна тем, что футболист был признан лучшим бомбардиром чемпионата мира уже после своей смерти. В 2006 году ФИФА признала, что он забил три мяча в полуфинале с Германией, а не два, как было записано в протоколе. Всего он отметился пятью голами.
Леонидас (1938), сборная Бразилии — 7 голов
Отсутствие Леонидаса в полуфинальном матче с Италией, возможно, стоило Бразилии золота мундиаля. Тренеры решили придержать игрока, который положил хет-трик в ворота Польши, а затем дублем увеличил преимущество над Швецией в борьбе за бронзу. Всего же он забил семь голов.
Адемир (1950), сборная Бразилии — 8 голов
Первый послевоенный мундиаль вышел на редкость странным в плане организации, зато по уровню игры претензий быть не должно. Звезда Адемира зажглась вовремя, однако его усилий не хватило для того, чтобы Бразилия выиграла в финале.
Шандор Кочиш (1954), сборная Венгрии — 11 голов
Один из самых результативных бомбардиров в истории чемпионатов мира Шандор Кочиш тоже не увидел главного приза. Единственный за шесть лет проигранный матч для Венгрии пришёлся на финал мирового первенства с ФРГ.
Жюст Фонтен (1958), сборная Франции — 13 голов
Больше венгра забивал только мегаталантливый француз. В Швеции Жюст Фонтен практически в одиночку разгромил команду ФРГ, положив в их ворота покер. Чемпионы прошлого мундиаля не выдержали сумасшедшего натиска игрока.
Валентин Иванов (1962), сборная СССР — 4 гола
На ЧМ-1962 было сразу несколько рекордсменов. Одним из них оказался представитель СССР. Валентин Иванов доказал, что не просто так является чемпионом Европы – 1960, забив на групповом этапе Колумбии, Югославии и Уругваю.
Леонель Санчес (1962), сборная Чили — 4 гола
Сборная СССР не прошла в четвертьфинале чилийцев, чьей основной ударной силой был Леонель Санчес. Именно он на 11-й минуте показал противнику, что биться с Бразилией в полуфинале будет его команда.
Вава (1962), сборная Бразилии — 4 гола
Санчеса в 1/2 финала остановили Вава и Гарринча. Первый отличился во всех знаковых матчах турнира, особенно был хорош его последний гол в ворота Чехословакии, после которого ни у кого не осталось сомнений, кто станет чемпионом мира.
Гарринча (1962), сборная Бразилии — 4 гола
Если Вава отлично добивал соперника, то Гарринча делал важную разницу. Дубли в ворота Англии и Чили помогали его команде двигаться дальше по турнирной сетке к финалу.
Дражан Еркович (1962), сборная Югославии — 4 гола
Серебряный призёр Евро-1960 остановился в шаге от пьедестала на мундиале. Дражан Еркович пытался одолеть Чехословакию в полуфинале, но не преуспел, забив лишь один мяч. В матче за третье место он также не отметился результативными действиями.
Флориан Альберт (1962), сборная Венгрии — 4 гола
Добиться отметки в четыре мяча на том чемпионате мира смог и Флориан Альберт. При этом венгр был признан лучшим молодым игроком турнира — тогда ему было всего 21 год. В будущем он раскрыл весь свой потенциал и получил «Золотой мяч» в 1967 году.
Эйсебио (1966), сборная Португалии — 9 голов
Португалия заняла почётное третье место на мировом первенстве Англии — во многом благодаря точным ударам Эйсебио. Футболист отважно боролся с будущими победителями турнира, англичанами, в полуфинале и помог команде одолеть сборную СССР в матче за бронзу.
Герд Мюллер (1970), сборная Германии — 10 голов
Легендарный немец на дебютном мундиале наколотил с десяток голов, за что получил и «Золотой мяч», и «Золотую бутсу». Через четыре года Мюллер таки взял кубок мирового первенства, добавив к бронзовым медалям Мексики золотые.
Гжегож Лято (1974), сборная Польши — 7 голов
Олимпийский чемпион – 1972 дважды брал бронзу мундиаля — в 1974 и 1982 годах. Именно его гол в матче за третье место с Бразилией помог Польше взобраться на пьедестал в ФРГ.
Марио Кемпес (1978), сборная Аргентины — 6 голов
Домашний чемпионат мира принёс успех сборной Аргентины, а главным творцом её удачи стал Марио Кемпес. Футболист дважды поразил ворота Нидерландов в финале, один раз в дополнительное время, чем обеспечил победу своей команде.
Паоло Росси (1982), сборная Италии — 6 голов
Ещё один победитель мундиаля, Паоло Росси, уверенно вёл свою команду к золоту. В полуфинале итальянцы прошли поляков лишь благодаря усилиям форварда. Не зря он в том году получил множество личных наград, включая «Золотой мяч» и «Золотую бутсу».
Гари Линекер (1986), сборная Англии — 6 голов
Гари Линекер так и не выиграл ни одного чемпионата мира в карьере и не стал лучшим игроком мундиаля в Мексике, не сумев затмить Диего Марадону. В четвертьфинале он ему проиграл, но по количеству забитых мячей на турнире всё же превзошёл.
Сальваторе Скиллачи (1990), сборная Италии — 6 голов
Сальваторе Скиллачи собрал целый урожай наград в 1990 году: «Золотой мяч» и «Золотая бутса» ФИФА, серебро в рейтинге лучших игроков Европы по версии France Football. И всё же главный трофей он упустил — лишь бронза мундиаля.
Олег Саленко (1994), сборная России — 6 голов
Олег Саленко — единственный в истории российский футболист, которому удалось стать лучшим бомбардиром на ЧМ. Но феерил он исключительно в группе и в основном против Камеруна, которому забил пять из шести голов.
Христо Стоичков (1994), сборная Болгарии — 6 голов
В отличие от Саленко, Христо Стоичков боролся в полуфинале с Италией, а затем со Швецией в матче за третье место, но в обоих случаях проиграл.
Давор Шукер (1998), сборная Хорватии — 6 голов
Одно из величайших достижений сборной Хорватии — бронза мирового первенства во Франции. Во многом это заслуга Давора Шукера, который забил во всех знаковых матчах турнира: в 1/8 с Румынией, в 1/4 с Германией, в 1/2 с Францией и в игре за третье место победный гол в ворота голландцев.
Роналдо (2002), сборная Бразилии — 8 голов
Роналдо стал лучшим игроком мундиаля ещё в 1998 году, но на следующем мировом первенстве он превзошёл самого себя. Стал чемпионом и записал в свой актив восемь мячей, два из которых были забиты в финале с Германией.
Мирослав Клозе (2006), сборная Германии — 5 голов
Мирослав Клозе брал медали чемпионатов мира четыре раза — золото (2014), серебро (2002) и бронзу (2006, 2010). На домашнем мундиале форвард стал лучшим бомбардиром и получил «Золотую бутсу».
Томас Мюллер (2010), сборная Германии — 5 голов
Самый лучший молодой игрок мирового первенства в ЮАР стал и лучшим бомбардиром. 21-летний Томас Мюллер подарил миру пять замечательных голов и помог сборной Германии завоевать бронзовые медали.
Хамес Родригес (2014), сборная Колумбии — 6 голов
Сборная Колумбии в 2014 году дошла до четвертьфинала, где потерпела поражение от Бразилии, но за пять матчей Хамес Родригес успел оформить шесть голов, что не удалось никакому другому игроку на турнире.
Гарри Кейн (2018), сборная Англии — 6 голов
На последнем мундиале сборная Англии не смогла пройти Хорватию в битве за финал, а также уступила Бельгии и упустила бронзу, но оттого перформанс Гарри Кейна не стал менее впечатляющим.
Россиянин попал в компанию к Роналдо и другим легендам. Лучшие бомбардиры чемпионатов мира
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