Сборная Германии едет на ЧМ-2022 с новым тренером. На что ещё нужно обратить внимание

Сборная Германии на ЧМ-2022
Второго подряд позора на ЧМ сборной не простят.
В чём будут играть
Домашний комплект выполнен в чёрно-белых цветах с золотыми вставками. Отличительная особенность — чёрная вертикальная полоса по центру футболки (создателей вдохновили полосы на гоночных болидах). Гостевой комплект — тёмный с золотыми вкраплениями и тёмно-бордовыми узорами спереди и на рукавах.
Путь на ЧМ: первое место в группе
Германия уверенно заняла первое место в группе с Северной Македонией, Румынией, Арменией, Исландией и Лихтенштейном. Бундестим набрала 27 очков из 30 возможных, забила 36 мячей и пропустила всего четыре. Единственный минус — домашнее поражение в матче с Северной Македонией (1:2).
Главный тренер — Ханс-Дитер Флик
Флик славно поработал в «Баварии» и выиграл всё, что можно. Теперь его задача — добиться хорошего результата со сборной Германии. В течение восьми лет входил в штаб Йоахима Лёва и стал победителем ЧМ-2014. А вот в качестве главного тренера сборной пока ничего не добился, но и времени у него было мало.
Лидер — Йозуа Киммих
Киммих — важнейший футболист «Баварии». Он завоевал кучу трофеев в составе мюнхенского клуба, а теперь поедет вместе со сборной Германии на четвёртый крупный турнир. Не зря Йозуа входит в число самых дорогих футболистов национальной команды. Кстати, Киммих ещё ни разу не забивал на крупных турнирах.
Молодая звезда – Джамал Мусиала
Невероятный талант! Мусиале всего 19 лет, а его стоимость уже составляет € 80 млн. На счету парня более 90 матчей в форме «Баварии» — отличный показатель для его возраста. Теперь Джамалу необходимо показать себя на уровне сборных.
Ориентировочный состав
Вероятная схема: 4-2-3-1.
Расписание матчей
От Германии ждут сильного выступления. Особенно после провала в России в 2018-м – тогда не вышли из группы.
Факт: самый юный футболист на ЧМ – Юссуфа Мукоко
В день открытия турнира ему исполнится 18 лет. В заявку Мукоко попал из-за травмы Марко Ройса, но нельзя сказать, что это незаслуженно! В этом сезоне Юссуфа забил уже шесть мячей в 14 матчах за дортмундскую «Боруссию», а его стоимость – € 30 млн.
Факт: седьмой крупный турнир для Мюллера
Томас Мюллер уже выступал на трёх чемпионатах Европы и трёх чемпионатах мира. В его коллекции бронза ЧМ-2010, золото ЧМ-2014 и две бронзы Евро (2012, 2016). 12 лет назад его признали лучшим молодым футболистом чемпионата мира, тогда же он стал лучшим бомбардиром турнира.
Сборная Германии едет на ЧМ-2022 с новым тренером. На что ещё нужно обратить внимание
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