Сборная Германии едет на ЧМ-2022 с новым тренером. На что ещё нужно обратить внимание

Главный тренер — Ханс-Дитер Флик

Флик славно поработал в «Баварии» и выиграл всё, что можно. Теперь его задача — добиться хорошего результата со сборной Германии. В течение восьми лет входил в штаб Йоахима Лёва и стал победителем ЧМ-2014. А вот в качестве главного тренера сборной пока ничего не добился, но и времени у него было мало.