От Испании на ЧМ многого ждут. Евро показал — команда реально готова бороться за золото!

Главный тренер — Луис Энрике

За четыре года Энрике дважды работал со сборной. После провала на ЧМ-2018 он сменил Фернандо Йерро, но из-за остеосаркомы у 9-летней дочери (к сожалению, впоследствии она скончалась) сконцентрировался на семье. С 2019-го Энрике работает с командой без пауз, и результаты уже есть: после смены поколений Испания взяла бронзу Евро-2020.