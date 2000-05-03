🇪🇸 Испания на ЧМ-2022
В 2018-м мы победили испанцев.
В чём будут играть
Сборная Испании не стала играть в оригинальность. Основная форма для турнира напоминает джерси с предыдущих больших турниров, а вот резервная – совсем другое дело. Тут и голубой отлив, и проекция волн, и перенос эмблемы в середину.
Путь на ЧМ: первое место в группе
Испания заняла первое место в группе со Швецией, Грецией, Грузией и Косово. Шесть побед, одна ничья и одно поражение – вот и отрыв в четыре очков от второй строчки.
Главный тренер — Луис Энрике
За четыре года Энрике дважды работал со сборной. После провала на ЧМ-2018 он сменил Фернандо Йерро, но из-за остеосаркомы у 9-летней дочери (к сожалению, впоследствии она скончалась) сконцентрировался на семье. С 2019-го Энрике работает с командой без пауз, и результаты уже есть: после смены поколений Испания взяла бронзу Евро-2020.
Лидер команды — Педри
Лидерские позиции в «Барселоне», восторги болельщиков, постоянный прогресс – всё это про Педри, который в свои 19 уже является незаменимым игроком сборной Испании – Олимпиада и Евро-2020 это доказали. А что покажет ЧМ-2022?
Молодая звезда — Гави
Дебют за сборную в 17 лет, яркая игра за «Барселону» и сравнение с Иньестой – не это ли задатки для будущей супервезды. Гави осталось закрепиться в клубе и национальной команде – и тогда параллели с Андресом будут оправданны.
Ориентировочный состав
Примерная схема: 4-3-3.
Расписание матчей
Вы уже догадались – вечер 27 ноября надо освободить. Игру Испании и Германии пропускать нельзя!
Факт: де Хеа прокатили мимо ЧМ
В конце октября Луис Энрике отправил в федерацию расширенный список из 55 игроков. Там не оказалось голкипера Давида де Хеа, защищавшего ворота сборной Испании на предыдущем чемпионате мира. Давид не играл за команду с осени 2020 года, но вполне мог рассчитывать на место в заявке на ЧМ-2022.
От Испании на ЧМ многого ждут. Евро показал — команда реально готова бороться за золото!
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