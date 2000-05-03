Сборная Канады — лучшая команда Северной Америки. Как она проявит себя в Катаре?

🇨🇦 Канада на ЧМ-2022
Лучшая команда Северной Америки может преподнести главную сенсацию турнира.
В чём будут играть
В Канаде настолько расслабились, предвкушая выход на ЧМ-2022, что не стали договариваться с Nike о новом дизайне заранее. А когда команда получила путевку в финальную часть, было уже поздно. Поэтому в Катаре они сыграют в прошлогоднем комплекте: минимализм и легендарный кленовый лист у сердца.
Путь на ЧМ: первое место в группе
Никто или почти никто не верил, что сборная впервые за 36 лет попадёт в финальную часть ЧМ. Но сделать это удалось с первого места в финальном отборе. Позади Мексика, США и остальные. Сюрприз? СЮРПРИЗИЩЕ!
Главный тренер — Джон Хердман
Хердман дважды выводил женскую сборную Канады в решающие матчи Олимпийских игр. А в 2018-м в федерации решились на эксперимент и поставили его рулить мужским составом. Результат – обновление команды и прямая путёвка в Катар. С выбором англичанина точно не ошиблись.
Лидер — Альфонсо Дэвис
Дэвис к 21 году уже четырехкратный чемпион Германии и обладатель трофея Лиги чемпионов. Главная звезда сборной Канады родилась в Гане. Но выступает он именно за страну, куда переехал в пять лет. Интересно, что в сборной, в отличие от клуба, он нередко выходит в атаке.
Молодая звезда — Джонатан Дэвид
Дэвид – воспитанник канадского футбола, но в 18 лет он попал в «Гент», где в первых пяти играх забил пять раз. Однако это не было разовым всплеском. Он стал основным нападающим команды, а через два года перешёл в «Лилль» и уже стал одним из самых опасных форвардов чемпионата. Куда будет следующий шаг?
Ориентировочный состав
Вероятная схема: 3-5-2.
Расписание матчей
От Канады не ждут подвигов в такой сложной группе. Но именно в такие моменты они и случаются! Так что можем ждать канадского чуда в любом из матчей.
Факт: игроки устроили бойкот из-за денег
Игроки сборной не привыкли к большому вниманию. Неудивительно, что выход на ЧМ спровоцировал скандалы. Например, игроки бойкотировали летний товарищеский матч с Панамой из-за недовольства премиальными за чемпионат мира. Также были претензии по билетам родственникам на игры. Якобы их выделили слишком мало. Но федерация вроде бы решила вопрос.
Факт: все лидеры играют в атаке
Канада немало забивает: 23 гола в 14 матчах отбора – очень приличный показатель для конкурентной группы. Главный тренер использует схему 3-4-1-2 и бросает вперёд всех звёзд, которые способны за счёт индивидуального мастерства сделать разницу. Получается очень даже неплохо.
Сборная Канады — лучшая команда Северной Америки. Как она проявит себя в Катаре?
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