Сборная Канады — лучшая команда Северной Америки. Как она проявит себя в Катаре?

Молодая звезда — Джонатан Дэвид

Дэвид – воспитанник канадского футбола, но в 18 лет он попал в «Гент», где в первых пяти играх забил пять раз. Однако это не было разовым всплеском. Он стал основным нападающим команды, а через два года перешёл в «Лилль» и уже стал одним из самых опасных форвардов чемпионата. Куда будет следующий шаг?