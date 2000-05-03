У этого состава Бельгии есть последний шанс взять золото ЧМ. Но опять будет провал?

Факт: звёзды мирового уровня почти на каждой позиции в сборной

Состав сборной Бельгии – чистый восторг. Часть игроков на ведущих ролях в топ-клубах АПЛ, есть опытные ребята в обороне, а вратарь вообще один из лучших на своей позиции прямо сейчас. И не забываем про атаку – там Лукаку помогают монстр созидания и креатива в лице того же Де Брёйне.