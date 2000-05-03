У этого состава Бельгии есть последний шанс взять золото ЧМ. Но опять будет провал?

🇧🇪 Бельгия на ЧМ-2022
Лучшая сборная в Европе. И её последний шанс на большой успех.
В чём будут играть
Сборная Бельгии не стала придумывать что-то новое. Экипировка максимально напоминает старые варианты: доминирует красный цвет, присутствуют черные элементы – и, конечно, огонь! А гостевые джерси даже обсуждать нечего – такое же исполнение, только в белом цвете.
Путь на ЧМ: первое место в группе
Бельгия с закрытыми глазами прошлась по отбору – позади остались Уэльс, Чехия, Эстония и Беларусь. 20 очков, ни одного поражения и досрочный выход на ЧМ – разве кто-то ожидал другого результата?
Главный тренер — Роберто Мартинес
Лидеры сборной медленно сменяются на новых, часть позиций уже обновлена. Но команда уже пару циклов не дотягивает до финала большого турнира. Для тренера поездка в Катар может стать последней: Мартинес должен воспринимать ЧМ-2022 как последний шанс доказать, что команда готова брать трофеи.
Лидер — Кевин Де Брёйне
Много лет Кевин Де Брёйне поражает точностью и красотой передач, красивыми голами и влиянием на игру «Манчестер Сити» и сборной Бельгии. Этого рыжего точно можно назвать лучшим полузащитником последних сезонов, а попадание в команду года ФИФА это только доказывает.
Молодая звезда — Шарль Де Кетеларе
Де Кетеларе восхитил Европу ярчайшей игрой за «Брюгге», а летом стал главной покупкой «Милана». Роберто Мартинес доверяет молодому хавбеку всё больше, а он всё чаще отвечает голами и результативными передачами.
Ориентировочный состав
Вероятная схема: 3-4-3.
Расписание матчей
Успех Бельгии на турнире зависит от того, с какого места команда выйдет из группы. А это, скорее всего, решится в игре с Хорватией.
Факт: Куртуа и Де Брёйне не переносят друг друга
Как может случиться, что вратарь и полузащитник сборной Бельгии даже не здороваются? В 2014-м Де Брёйне в автобиографии рассказал, что его бывшая девушка (но на момент истории они находились в отношениях около трёх лет) изменила ему с Куртуа. Это перечеркнуло прежнюю дружбу футболистов навсегда.
Факт: звёзды мирового уровня почти на каждой позиции в сборной
Состав сборной Бельгии – чистый восторг. Часть игроков на ведущих ролях в топ-клубах АПЛ, есть опытные ребята в обороне, а вратарь вообще один из лучших на своей позиции прямо сейчас. И не забываем про атаку – там Лукаку помогают монстр созидания и креатива в лице того же Де Брёйне.
У этого состава Бельгии есть последний шанс взять золото ЧМ. Но опять будет провал?
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