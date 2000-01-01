У Роналду и Месси нет даже 10 голов на чемпионатах мира! Кто забивал там чаще всего?

Лучшие бомбардиры ЧМ за всю историю
У Роналду и Месси осталась последняя попытка улучшить свою статистику на чемпионатах мира. Пока у Роналду их 7, а у Месси – 5. А мы вспоминаем тех, у кого не было проблем с результативностью на крупнейшем турнире планеты.
Гари Линекер, сборная Англии — 10 голов
На ЧМ-1986 нападающий обошёл по количеству забитых мячей самого Диего Марадону, став лучшим бомбардиром турнира. Был хорош Линекер и на итальянском мундиале, откуда Англия вернулась четвёртой.
Габриэль Батистута, сборная Аргентины — 10 голов
Знаменитый аргентинец ездил на чемпионаты мира 1994, 1998 и 2002 годов и старался помочь сборной пройти как можно дальше по турнирной сетке, но ему категорически не везло. Во Франции его команда добралась до четвертьфинала, но уступила голландцам.
Хельмут Ран, сборная Германии — 10 голов
Немецкий форвард поднимал над головой Кубок в 1954 году. В швейцарском финале с Венгрией именно его гол стал победным.
Теофило Кубильяс, сборная Перу — 10 голов
Несмотря на отсутствие больших титулов, хавбек выковал себе славу невероятно точного футболиста. На ЧМ-1970 он стал лучшим молодым игроком — благодаря ему Перу дошло до 1/4 финала, где встретилось с Бразилией.
Гжегож Лято, сборная Польши — 10 голов
Поляк два раза становился бронзовым призёром чемпионата мира. В 1974 году он забил семь мячей, один из которых помог сборной одолеть бразильцев в матче за третье место.
Томас Мюллер, сборная Германии — 10 голов
Благодаря стараниям форварда сборная Германии добилась успеха на ЧМ-2014. Меж тем на предыдущем мундиале Мюллер показал свои великолепные навыки снайпера, забив половину мячей от общей суммы.
Шандор Кочиш, сборная Венгрии — 11 голов
Венгерский форвард вошёл в историю, поразив 11 раз ворота соперника на одном первенстве мира — в 1954 году в Швейцарии. Там он стал вице-чемпионом.
Юрген Клинсман, сборная Германии — 11 голов
На победном чемпионате мира в Италии немецкий нападающий забил всего три мяча, и они практически ничего не решали. Зато на двух других Клинсман делал важную разницу.
Пеле, сборная Бразилии — 12 голов
Король футбола трижды выигрывал чемпионат мира — в 1958, 1962 и 1970 годах. За это время форвард успел неоднократно поразить ворота соперников.
Жюст Фонтен, сборная Франции — 13 голов
В отличие от большинства участников топа, француз выложил все карты на одном ЧМ: в Швеции в 1958 году игрок практически в одиночку втащил свою сборную на пьедестал почёта.
Герд Мюллер, сборная Германии — 14 голов
Легендарный немец феерил в 1970 году: 10 голов и бронза турнира в Мексике — таков путь форварда, который ещё через четыре года взял-таки трофей ЧМ.
Роналдо, сборная Бразилии — 15 голов
Зубастик брал награды на трёх первенствах мира из четырёх, и на всех он показывал невероятную результативность. На «золотом» ЧМ 2002 года он стал лучшим бомбардиром с восемью мячами.
Мирослав Клозе, сборная Германии — 16 голов
Нападающий принимал участие в четырёх чемпионатах мира, взяв главную награду в 2014 году. Однако треть своих голов он забил на домашнем ЧМ, по итогам которого стал лучшим бомбардиром.
У Роналду и Месси нет даже 10 голов на чемпионатах мира! Кто забивал там чаще всего?
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