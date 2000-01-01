У Роналду и Месси нет даже 10 голов на чемпионатах мира! Кто забивал там чаще всего?

Лучшие бомбардиры ЧМ за всю историю

У Роналду и Месси осталась последняя попытка улучшить свою статистику на чемпионатах мира. Пока у Роналду их 7, а у Месси – 5. А мы вспоминаем тех, у кого не было проблем с результативностью на крупнейшем турнире планеты.