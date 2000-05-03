Чемпионат мира — 2022 — турнир крутых капитанов! Кто из них поднимет кубок над головой?

Сборная Испании — Серхио Бускетс

В 34 года у хавбека «Барселоны» на счету победа на ЧМ-2010 и Евро-2012. Всего игрок принял участие в трёх чемпионатах мира, в том числе и в 2018 году, когда Испания проиграла в 1/8 финала России.