Месси вошёл в историю! Только пять игроков забивали на четырёх чемпионатах мира

Месси отличился с пенальти в матче с Саудовской Аравией

Для Лео это четвёртый чемпионат мира, где он забил. Самый первый гол был на ЧМ-2006, в игре с Сербией и Черногорией (6:0). А ещё были ЧМ-2010 и ЧМ-2018.