10 матчей ЧМ-2022 на этой неделе, которые нельзя пропустить
Обязательно к просмотру! Все трансляции – на телеканале «Матч», а необходимую информацию вы найдёте на «Чемпионате».
23 ноября, среда, 16:00: Германия — Япония
Обновлённая немецкая команда стартует! Увидим ли мы 18-летнего Мукоко на поле?
23 ноября, среда, 22:00: Бельгия — Канада
Две очень яркие атакующие команды. Мощное поколение Бельгии имеет, возможно, последний шанс что-то выиграть. Канадцы же впервые покажут себя.
24 ноября, четверг, 19:00: Португалия — Гана
Криштиану не скрывает, что приехал за Кубком мира. Хотя и не считает Португалию фаворитом. Месси уже проиграл первый матч, чем ответит Криштиану?
24 ноября, четверг, 22:00: Бразилия — Сербия
Тяжёлое испытание для крепкой сербской команды. Точно будут обороняться, но и атака у Сербии достойная: Йович, Митрович, Влахович. Ну а Бразилия – это Бразилия, россыпь звёзд.
25 ноября, пятница, 19:00: Нидерланды — Эквадор
Битва за первое место в группе А. Эквадор точно не будет сдаваться без боя.
25 ноября, пятница, 22:00: Англия — США
Смогут ли англичане учинить разгром не только Ирану, но и яркой команде США?
26 ноября, суббота, 19:00: Франция — Дания
Датчанам пора показать умение выстраивать атаки.
26 ноября, суббота, 22:00: Аргентина — Мексика
Последний шанс для Аргентины исправить позор 1-го тура. Месси против Очоа, который уже взял пенальти от Левандовского.
27 ноября, воскресенье, 22:00: Хорватия — Канада
Матч, в котором многое решится в группе F.
27 ноября, воскресенье, 22:00: Испания — Германия
Топовая вывеска! Один из самых ожидаемых матчей группового этапа.
10 матчей чемпионата мира — 2022 на этой неделе, которые нельзя пропустить
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Самые дорогие футболисты ЧМ-2022
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🇭🇷 Хорватия на ЧМ-2022
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