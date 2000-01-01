4 лучших правых защитника мира по мнению Дани Алвеса
La Gazzetta dello Sport спросила у бразильца, кого из коллег по амплуа он считает топовыми. Он назвал троих и один очевидный вариант. Со скромностью у 39-летнего игрока всё в порядке.
Жоау Канселу – сборная Португалии и «Манчестер Сити»
Хотя Канселу в клубе уже играет по всей бровке и скорее ближе к атаке.
Рис Джеймс – сборная Англии и «Челси»
Джеймс точно играл бы на ЧМ-2022, но из-за травмы, по решению Гарета Саутгейта, не попал в заявку.
Трент Александр-Арнольд – сборная Англии и «Ливерпуль»
Зато Трент в Катар приехал, правда, в первом матче не играл.
Дани Алвес – сборная Бразилии и «УНАМ Пумас»
«Они все способны делать передачи на 50 метров вперёд. А также Дани Алвес – он кажется мне очень сильным», – сказал Дани Алвес. Легендарный!
Для Дани Алвеса это последний чемпионат мира. А кто ещё из ветеранов приехал в Катар?
4 лучших правых защитника мира по мнению Дани Алвеса
Читайте также
Самые возрастные игроки ЧМ-2022
📺 Надо видеть: 10 матчей ЧМ-2022 на неделе
Месси! Только пять игроков забивали на четырёх ЧМ
«Золотому» матчу «Локо» — ЦСКА 20 лет
Самые дорогие футболисты ЧМ-2022
🇰🇷 Южная Корея на ЧМ-2022
🇬🇭 Гана на ЧМ-2022
🇺🇾 Уругвай на ЧМ-2022
🇵🇹 Португалия на ЧМ-2022
🇨🇲 Камерун на ЧМ-2022
🇨🇭 Швейцария на ЧМ-2022
🇧🇷 Бразилия на ЧМ-2022
🇷🇸 Сербия на ЧМ-2022
🇨🇦 Канада на ЧМ-2022
🇧🇪 Бельгия на ЧМ-2022
🇲🇦 Марокко на ЧМ-2022