Жиру — лучший бомбардир в истории Франции. Он обогнал Анри и Платини
Но скоро его рекорд может быть побит.
52-й гол Оливье Жиру за сборную Франции
36-летний форвард забил Польше в матче 1/8 финала ЧМ-2022. Благодаря этому голу Жиру обогнал в гонке бомбардиров сборной Франции Тьерри Анри, который отметился 51 мячом в 123 матчах. Что касается Оливье, то он забил 52-й гол (четыре – с пенальти) за сборную в 117-й игре.
Кого обошёл Жиру
Новый рекордсмен опережает таких игроков, как Тьерри Анри (51), Антуан Гризманн (42), Мишель Платини (41), Карим Бензема (37), Давид Трезеге (34), Зинедин Зидан (31), Килиан Мбаппе (31), Жюст Фонтен (30), Жан-Пьер Папен (30).
Расклад голов Жиру в сборной Франции
Больше всего голов Жиру забил в товарищеских матчах – 28, на отборах к ЧМ и Евро – по шесть мячей, в Лиге наций – пять, на чемпионатах мира – четыре, на чемпионатах Европы – три.
Единственный хет-трик Жиру за сборную Франции
Летом 2017 года Жиру забил три гола в ворота Парагвая (в товарищеском матче). Тогда Франция победила со счётом 5:0, а форвард дважды отправил мяч в сетку левой ногой и один раз — головой.
Первый гол Жиру за сборную Франции
Оливье забил дебютный мяч за сборную Франции в своём третьем матче. В феврале 2012 года он огорчил Германию в товарищеской игре.
Кто может побить рекорд Жиру
Среди действующих игроков сборной Франции догнать Жиру могут Гризманн (42), Бензема (37) и Мбаппе (31). С большой долей вероятности рекорд 36-летнего форварда падёт через несколько лет, когда до него доберётся Килиан.
Лучший бомбардир в истории Франции теперь не Анри! Вы удивитесь, кто его обошёл
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