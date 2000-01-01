Лучший бомбардир в истории Франции теперь не Анри! Вы удивитесь, кто его обошёл

Расклад голов Жиру в сборной Франции

Больше всего голов Жиру забил в товарищеских матчах – 28, на отборах к ЧМ и Евро – по шесть мячей, в Лиге наций – пять, на чемпионатах мира – четыре, на чемпионатах Европы – три.