Катар провалился на домашнем чемпионате мира. Как выступали хозяева предыдущих ЧМ?

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Как выступали сборные стран, которым доверяли принимать чемпионат мира?
Как выступали сборные стран, которым доверяли принимать чемпионат мира?
Сборная Катара не смогла выйти из группы на домашнем для себя чемпионате мира. Рассказываем, как выступали хозяева предыдущих мундиалей.
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ЧМ-1930: Уругвай – чемпион!
ЧМ-1930: Уругвай – чемпион!
Уругвай выиграл все четыре матча на турнире, в том числе финал у Аргентины (4:2), и завоевал титул.
ЧМ-1934: Италия – чемпион!
ЧМ-1934: Италия – чемпион!
Четыре года спустя хозяева снова победили. В финале Италия лишь в дополнительное время победила Чехословакию (2:1).
ЧМ-1938: Франция оступилась в четвертьфинале
ЧМ-1938: Франция оступилась в четвертьфинале
В четвертьфинале французы ничего не смогли поделать с мощной Италией (1:3), шедшей ко второму титулу.
ЧМ-1950: Бразилия заняла второе место
ЧМ-1950: Бразилия заняла второе место
В последнем матче финальной группы бразильцы неожиданно проиграли Уругваю 1:2, хотя их устраивала и ничья.
ЧМ-1954: Швейцария оступилась в четвертьфинале
ЧМ-1954: Швейцария оступилась в четвертьфинале
Матч Швейцария — Австрия, завершившийся со счётом 5:7, до сих пор остаётся самым результативным в истории ЧМ.
ЧМ-1958: Швеция проиграла в финале
ЧМ-1958: Швеция проиграла в финале
Шведы претендовали на трофей, но в финале ничего не смогли поделать с 17-летним Пеле (2:5).
ЧМ-1962: Чили заняло третье место
ЧМ-1962: Чили заняло третье место
В четвертьфинале чилийцы обыграли сборную СССР, а вот с Бразилией в полуфинале не справились. В матче за третье место южноамериканская сборная обыграла Югославию.
ЧМ-1966: Англия – чемпион!
ЧМ-1966: Англия – чемпион!
Англия лишь в дополнительное время дожала сборную ФРГ (4:2). Немцы до сих пор считают, что гола, после которого счёт стал 3:2 в пользу англичан, не было.
ЧМ-1970: Мексика оступилась в четвертьфинале
ЧМ-1970: Мексика оступилась в четвертьфинале
В четвертьфинале у мексиканцев не было шансов против Италии (1:4).
ЧМ-1974: ФРГ – чемпион!
ЧМ-1974: ФРГ – чемпион!
В финальном матче немцы проявили характер, одержав волевую победу (2:1) над великолепной сборной Нидерландов.
ЧМ-1978: Аргентина – чемпион!
ЧМ-1978: Аргентина – чемпион!
«Оранжевые» и тут нарвались на хозяев. В финале Аргентина победила их лишь в дополнительное время (3:1).
ЧМ-1982: Испания закончила во втором групповом этапе
ЧМ-1982: Испания закончила во втором групповом этапе
Испания, пройдя первый групповой этап, попала в сложную группу с ФРГ и Англией и набрала лишь очко.
ЧМ-1986: Мексика оступилась в четвертьфинале
ЧМ-1986: Мексика оступилась в четвертьфинале
Мексиканцы были близки к выходу в полуфинал, но после 0:0 в основное и дополнительное время проиграли сборной ФРГ по пенальти (1:4).
ЧМ-1990: Италия заняла третье место
ЧМ-1990: Италия заняла третье место
И здесь хозяева потерпели поражение лишь в серии пенальти. Аргентина оказалась сильнее Италии в полуфинале — 1:1 (4:3 пен.). В матче за третье место итальянцы обыграли Англию.
ЧМ-1994: США вышли в 1/8 финала
ЧМ-1994: США вышли в 1/8 финала
Американцы довольно уверенно вышли из группы и в 1/8 финала достойно смотрелись против Бразилии (0:1).
ЧМ-1998: Франция – чемпион!
ЧМ-1998: Франция – чемпион!
Сборная Франции во главе с Зиданом в финале разгромила бразильцев (3:0).
ЧМ-2002: Южная Корея заняла четвёртое место, а Япония остановилась в 1/8 финала
ЧМ-2002: Южная Корея заняла четвёртое место, а Япония остановилась в 1/8 финала
Тот чемпионат мира проходил в двух странах. Корейцы не без помощи судей дошли аж до полуфинала, где проиграли Германии, а японцы проиграли туркам в 1/8 финала.
ЧМ-2006: Германия заняла третье место
ЧМ-2006: Германия заняла третье место
В полуфинале Германия лишь в дополнительное время уступила Италии (0:2).
ЧМ-2010: ЮАР не вышла из группы
ЧМ-2010: ЮАР не вышла из группы
Южноафриканцы, победив Францию в 3-м туре группового этапа, лишь по разнице мячей уступили Мексике второе место в группе.
ЧМ-2014: Бразилия заняла четвёртое место
ЧМ-2014: Бразилия заняла четвёртое место
После унижения в полуфинале (Бразилия — Германия — 1:7) у бразильцев не осталось моральных сил на матч за третье место с Нидерландами (0:3).
ЧМ-2018: Россия оступилась в четвертьфинале
ЧМ-2018: Россия оступилась в четвертьфинале
К сожалению, сборная России не смогла войти в четвёрку лучших, обидно проиграв Хорватии в 1/4 финала — 2:2 (3:4 пен.)
ЧМ-2022: Катар не вышел из группы
ЧМ-2022: Катар не вышел из группы
В группе с Нидерландами, Эквадором и Сенегалом у азиатской сборной изначально было не очень много шансов.
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Катар провалился на домашнем чемпионате мира. Как выступали хозяева предыдущих ЧМ?
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