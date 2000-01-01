Новая звезда Нидерландов! Какие топ-клубы интересуются Коди Гакпо

Какие топ-клубы интересуются Коди Гакпо
Новый лидер Нидерландов сверкнул на ЧМ-2022, забив три гола, и уже поднял свою стоимость в два раза.
В чемпионате Нидерландов он тоже проводит мощнейший сезон
Гакпо в 14 матчах Эредивизии забил девять голов и отдал 12 ассистов! А были ещё 3+2 в пяти матчах Лиги Европы. Но, кажется, за «ПСВ» он уже не сыграет.
«Сейчас я сосредоточен на сборной и чемпионате мира. Посмотрим, что произойдёт зимой. В футболе всё возможно.
Всегда приятно слышать, что тобой интересуются топ-клубы. Я не стесняюсь слухов. Но футбол – командный вид спорта, а не игра одного человека».
Всегда приятно слышать, что тобой интересуются топ-клубы. Я не стесняюсь слухов. Но футбол – командный вид спорта, а не игра одного человека».
– Коди Гакпо перед матчем с Катаром.
«Манчестер Юнайтед» ищет замену Роналду. Пока «дьяволы» — фавориты в гонке за Гакпо
Переговоры были ещё летом, это подтвердил сам Коди. Но тогда «МЮ» сосредоточился на подписании Антони из «Аякса», да и Роналду остался. Теперь Эрик тен Хаг считает Гакпо приоритетным вариантом. По некоторым инсайдам, уже даже согласован личный контракт.
«Ливерпуль» тоже не прочь усилить атаку
Уход Садио Мане, кажется, так и не получилось компенсировать. Так что «Ливерпуль» готов побороться за Гакпо (или хотя бы заставить «МЮ» потратить больше денег). Сообщается, что футболист очаровал ассистента Юргена Клоппа Пепа Линдерса.
«Бавария» всегда готова взять молодую звезду
Немецкий гегемон в порядке, хотя «нового Левандовского» так и нет. Забивать приходится Эрику Шупо-Мотингу. Молодая голландская звезда (Гакпо всего 23 года) могла бы здорово вписаться в атаку «Баварии». Тем более тут уже есть партнёры Гакпо по сборной: де Лигт и Гравенберх.
«Реал» продолжает обновление
Ожидается, что Мадрид покинут Эден Азар и Марко Асенсио. Так что «Реалу» как минимум нужно прокачивать глубину состава.
Впрочем, у Гакпо и сборной Нидерландов есть ещё как минимум один матч на ЧМ-2022
В 1/8 финала «оранжевые» встретятся с США. Какие ещё новые звезды в голландской команде, смотрите в нашем материале.
Новая звезда Нидерландов! Какие топ-клубы интересуются Коди Гакпо
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