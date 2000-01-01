Новая звезда Нидерландов! Какие топ-клубы интересуются Коди Гакпо

«Манчестер Юнайтед» ищет замену Роналду. Пока «дьяволы» — фавориты в гонке за Гакпо

Переговоры были ещё летом, это подтвердил сам Коди. Но тогда «МЮ» сосредоточился на подписании Антони из «Аякса», да и Роналду остался. Теперь Эрик тен Хаг считает Гакпо приоритетным вариантом. По некоторым инсайдам, уже даже согласован личный контракт.