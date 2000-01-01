Кто помогает Месси на его последнем чемпионате мира
В одиночку ничего не добьётся даже такой игрок, как Лионель Месси. Кто помогает великому Лео на ЧМ-2022?
Лаутаро Мартинес — нападающий
25-летний форвард «Интера» дополняет атаку южноамериканской сборной. Он проводит уже пятый сезон за миланский клуб.
Анхель Ди Мария — нападающий/полузащитник
Ди Мария и Месси прекрасно взаимодействовали ещё на ЧМ-2014. Они постарели на восемь лет, но не стали менее опасными.
Родриго де Пауль — полузащитник
28-летний полузащитник провёл несколько хороших сезонов за «Удинезе», за что год назад его взяли в «Атлетико». Диего Симеоне уже успел привить ему правильное понимание футбола.
Леандро Паредес — полузащитник
Бывший игрок «Зенита» связан контрактом с «ПСЖ», но играет в аренде за «Ювентус». Правда, он не слишком удачно сыграл с Саудовской Аравией, был заменён и сел на лавку.
Николас Отаменди — защитник
Клубная карьера 34-летнего защитника «Бенфики» постепенно клонится к закату, но в сборной он ещё не сказал последнего слова.
Эмилиано Мартинес — вратарь
30-летний вратарь «Астон Виллы» не слишком известен широкой публике. «Сухой» матч с Мексикой придаст ему уверенности перед важнейшей игрой с Польшей.
Король и его свита. Кто помогает Месси на его последнем чемпионате мира
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