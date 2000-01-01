Самые дорогие игроки ЧМ-2022 по номерам: от №1 до №26

№9: Гарри Кейн — € 90 млн

Сборная Англии, нападающий. «Девятка» – традиционно номер форвардов. Хотя у Испании под ней играет Гави. Да и Кейн на этом ЧМ переквалифицировался в организатора атак: голов у него 0, зато есть три ассиста.