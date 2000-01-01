Самые дорогие игроки ЧМ-2022 по номерам: от №1 до №26
Каждая команда на турнире должна раздать игрокам номера с №1 по №26. И даже под последним из них играет настоящая звезда. ►►
№1: Тибо Куртуа – € 60 млн
Сборная Бельгии, вратарь. Основной вратарь бельгийцев и мадридского «Реала». Стена, которая треснула из-за очень слабой игры Бельгии в Катаре.
№2: Ашраф Хакими — € 65 млн
Сборная Марокко, защитник. Яркий игрок фланга, представляющий на ЧМ-2022 «ПСЖ».
№3: Маттейс де Лигт — € 70 млн
Сборная Нидерландов, защитник. Мощный центрдеф «Баварии», который пока отыграл лишь матч с Сенегалом (2:0). Де Лигт интересно выглядел и в подключениях к атаке.
№4: Деклан Райс — € 80 млн
Сборная Англии, полузащитник. Райс – важнейший элемент центральной оси, опорник, способный протащить мяч. Выбрал №4, потому что в «Вест Хэме» играет под №41, который нельзя взять на ЧМ.
№5: Жюль Кунде — € 60 млн
Сборная Франции, защитник. Играет за «трёхцветных» на правом фланге обороны.
№6: Йозуа Киммих — € 80 млн
Сборная Германии, полузащитник. Важный игрок центра поля.
№7: Кевин Де Брёйне — € 80 млн
Сборная Бельгии, полузащитник. Очень хорош в «Ман Сити». Предполагалось, что будет лидером сборной, но, кажется, он совсем сник в атмосфере постоянных конфликтов.
№8: Орельен Тчуамени — € 80 млн
Сборная Франции, полузащитник. Новая надежда «Реала» и французской сборной в отсутствие Поля Погба.
№9: Гарри Кейн — € 90 млн
Сборная Англии, нападающий. «Девятка» – традиционно номер форвардов. Хотя у Испании под ней играет Гави. Да и Кейн на этом ЧМ переквалифицировался в организатора атак: голов у него 0, зато есть три ассиста.
№10: Килиан Мбаппе — € 160 млн
Сборная Франции, нападающий. Самый дорогой футболист ЧМ-2022 в принципе. И пока самая крутая «десятка» (хотя ведь есть Месси).
№11: Дарвин Нуньес — € 70 млн
Сборная Уругвая, нападающий. Форвард «Ливерпуля» на ЧМ-2022 выглядит очень блекло.
№12: Рандаль Коло Муани — € 30 млн
Сборная Франции, нападающий. Такая замена нашлась Кариму Бензема – Коло Муани убедил своей игрой за «Айнтрахт» (8+11 в 22 матчах сезона). Дебют на ЧМ-2022 пришелся на матч с Тунисом (0:1). Теперь у него три игры за Францию.
№13: Кристиан Ромеро — € 55 млн
Сборная Аргентины, защитник. Представитель «Тоттенхэма» и основной центрдеф парней Лео Месси.
№14: Джамал Мусиала — € 100 млн
Сборная Германии, полузащитник. Мусиала феноменально прогрессирует в «Баварии», а вот в сборной ему одному тяжеловато.
№15: Федерико Вальверде — € 100 млн
Сборная Уругвая, полузащитник. Оформился в лидера в «Реале», а вот влиять на игру Уругвая у него то ли не получается, то ли не дают «старики».
№16: Родри — € 80 млн
Сборная Испании, полузащитник. Номинально Родри именно опорник (в «Ман Сити» уж точно), но в сборной Испании теперь играет ЦЗ.
№17: Букайо Сака — € 90 млн
Сборная Англии, вингер. Здорово проявил себя в 1-м туре, но у Англии такой набор атакующих игроков, что даже Сака играет не так часто.
№18: Душан Влахович — € 80 млн
Сборная Сербии, нападающий. Проводит очень плохой турнир – сидит на скамейке, но во многом из-за травмы.
№19: Антони — € 75 млн
Сборная Бразилии, вингер. Яркий атакующий игрок «Манчестер Юнайтед», но пока не может выиграть конкуренцию за место в основе сборной.
№20: Винисиус Жуниор — € 120 млн
Сборная Бразилии, вингер. В том числе из-за Винисиуса Антони на скамейке. Нападающий «Реала» очень хорош!
№21: Родриго — € 80 млн
Сборная Бразилии, вингер. Как и его коллега по команде.
№22: Джуд Беллингем — € 100 млн
Сборная Англии, полузащитник. Новая звезда английской сборной и в клубе играет под №22.
№23: Эдерсон — € 45 млн
Сборная Бразилии, вратарь. Да, в «селесао» могут позволить себе держать резервным вратарём №1 в «Ман Сити».
№24: Бремер — € 40 млн
Сборная Бразилии, защитник. Или вот центрдефа «Ювентуса» тоже иметь в запасе.
№25: Джеймс Мэддисон — € 55 млн
Сборная Англии, полузащитник. Мэддисон преобразился и тащит хромающий «Лестер», но в сборной есть ребята посильнее.
№26: Педри — € 100 млн
Сборная Испании, полузащитник. Зато сборную Испании невозможно представить без этого молодого таланта. И да, Педри не против играть под №26, раз №16 занят Родри.
Самые дорогие игроки ЧМ-2022 по номерам: от №1 до №26
Читайте также
🇩🇪 Кто может вытащить Германию в плей-офф
🇪🇸 Новые лидеры Испании на ЧМ-2022
🇵🇱 Крутое достижение Войцеха Щенсного
🇫🇷 Кто ведёт Францию к защите титула
🇦🇷 Не только Лео. Звёзды Аргентины на ЧМ-2022
🇳🇱 Какие топ-клубы интересуются Коди Гакпо
🇦🇷 Как Месси играл в ключевых матчах на ЧМ
🇳🇱 Новые звёзды Нидерландов на ЧМ-2022
Как выступали хозяева предыдущих ЧМ
Самые яркие матчи топ-сборных в истории ЧМ
Самые интересные матчи ЧМ-2022 на этой неделе
Крутые достижения Мбаппе на ЧМ-2022
Самые драматичные моменты 1-го тура ЧМ-2022
4 лучших правых защитника мира от Дани Алвеса
Самые возрастные игроки ЧМ-2022
📺 Надо видеть: 10 матчей ЧМ-2022 на неделе