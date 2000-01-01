Драма немецкой сборной на ЧМ-2022
Во многом лучшая команда турнира. И её не будет в плей-офф!
Выиграли один матч, один сыграли вничью и один раз проиграли
Сенсационное поражение от Японии решило всё.
Забили шесть голов, больше только у Испании и Англии – по девять мячей
Правда, это после трёх туров. Португалия и даже Гана вполне могут обойти – у них по пять голов.
Всего набили 9,97 ожидаемых голов
Если брать xG, немцы даже круче Франции, у которой пок7,44.
Рекорд по xG в одном матче
С Коста-Рикой у немцев 6,1 xG. На чемпионатах мира ни одна команда не выбивала больше (за время сбора продвинутой статистики).
Больше всего ударов
Немцы били 69 раз, Франция – 54.
Немецкие игроки чаще всего были с мячом в штрафной
139 касаний против 100 у Франции.
Чаще всех с мячом в штрафной встречался Джамал Мусиала
Это рекорд чемпионатов мира. При этом у хавбека Германии 0 результативных баллов в игре с Коста-Рикой.
Итог – сенсационный вылет с ЧМ-2022
Кошмар. Сборная Германии второй Кубок мира подряд завершает на групповом этапе.
Драма немецкой сборной на ЧМ-2022: стали первыми по куче параметров – и вылетели
Читайте также
Самые дорогие игроки ЧМ по номерам: от №1 до №26
🇩🇪 Кто может вытащить Германию в плей-офф
🇪🇸 Новые лидеры Испании на ЧМ-2022
🇵🇱 Крутое достижение Войцеха Щенсного
🇫🇷 Кто ведёт Францию к защите титула
🇦🇷 Не только Лео. Звёзды Аргентины на ЧМ-2022
🇳🇱 Какие топ-клубы интересуются Коди Гакпо
🇦🇷 Как Месси играл в ключевых матчах на ЧМ
🇳🇱 Новые звёзды Нидерландов на ЧМ-2022
Как выступали хозяева предыдущих ЧМ
Самые яркие матчи топ-сборных в истории ЧМ
Самые интересные матчи ЧМ-2022 на этой неделе
Крутые достижения Мбаппе на ЧМ-2022
Самые драматичные моменты 1-го тура ЧМ-2022
4 лучших правых защитника мира от Дани Алвеса
Самые возрастные игроки ЧМ-2022