Новые звёзды сборной Португалии
Команда останется сильной и после того, как 37-летний Криштиану Роналду уйдёт на пенсию. Эти футболисты уже сейчас определяют игру португальцев.
Жоау Феликс — нападающий
23-летнего форварда «Атлетико» уже несколько лет называют преемником Роналду. Похоже, сейчас он начинает раскрываться в полной мере.
Бруну Фернандеш — полузащитник
Пожалуй, пока лучший игрок Португалии на ЧМ. 28-летний хавбек «МЮ» в любой момент способен преподнести неприятный сюрприз соперникам.
Рубен Невеш — полузащитник
25-летний опорник проводит шестой сезон за «Вулверхэмптон». Несмотря на амплуа, он не стесняется подключаться к атакам.
Рубен Диаш — защитник
Столп обороны сборной Португалии. 25-летний игрок «Ман Сити» постоянно совершенствуется в сложных играх АПЛ.
Диогу Кошта — вратарь
23-летний голкипер «Порту» впервые попал в сборную чуть больше года назад. Он уже стал самым молодым в истории вратарём Португалии на крупном турнире.
Кто после Роналду? Новые звёзды сборной Португалии
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