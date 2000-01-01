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5 плюсов и минусов сборной США на ЧМ-2022
5 плюсов и минусов сборной США на ЧМ-2022
Одна из самых интересных и молодых команд турнира. Которая может дрогнуть, если что-то пойдёт не по плану.
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Очень современная гибкая команда
Очень современная гибкая команда
Футболисты США достаточно прокачались, чтобы играть первым номером. И с удовольствием делают это: атака очень вариативна, а прессинг (местами) на топовом уровне.
Но Штаты не могут сыграть цельный матч
Но Штаты не могут сыграть цельный матч
Интересно, что стартовый план тренера Грегга Берхалтера чаще всего работает на отлично. А вот во втором тайме «звёздно-полосатые» подсаживаются. В том же матче с Ираном – просто отбивались полтайма.
Одна из самых молодых команд турнира
Одна из самых молодых команд турнира
Средний возраст состава – 25,2 года. Это второй результат на ЧМ-2022, моложе только Гана – 24,8 года. 35-летний защитник Тим Рим тут просто дед.
Теряются, если начать давить
Теряются, если начать давить
Другая сторона медали «За молодость» – неустойчивый характер. Именно возрастом, возможно, объясняются такие вторые таймы. Если качественно прижать Штаты, команда забывает про всякое доминирование.
Многофункциональность Уэстона Маккенни
Многофункциональность Уэстона Маккенни
Хавбек «Ювентуса» играет за США в центре поля и выполняет громадный объём работы. Уэстон хорош и в продвижении атаки, и в создании первой оборонительной линии.
Нет топ-центрфорварда
Нет топ-центрфорварда
Команде очень не хватает солидного нападающего. Джош Сарджент неплох в «Норвиче», но девять голов в 19 матчах Чемпионшипа – не самый выдающийся результат. Райт забил столько же за 12 матчей в Турции. И всё-таки это не топовый уровень.
Мощный треугольник в центре поля
Мощный треугольник в центре поля
Маккенни – Адамс – Муса – очень сильная конструкция. Каждый силён индивидуально, по ходу матча могут перестроиться и на 4-4-2 в линию.
Звёзды сборной – на вторых ролях в своих клубах
Звёзды сборной – на вторых ролях в своих клубах
Пулишич («Челси»), Рейна («Боруссия» Д), Веа («Лилль») – это, безусловно, талантливые парни, но сейчас они не на первых ролях в своих клубах. Пулишич подумывает уходить зимой. Такое положение, конечно, влияет на уверенность игроков. А именно на них надеется сборная в атаке.
Заряженность на результат
Заряженность на результат
То, что сборная США вот-вот станет одной из сильнейших, говорят уже десяток лет. Кажется, именно этот состав настроен показать, что время вечно перспективных прошло.
Грегг Берхалтер – средний тренер
Грегг Берхалтер – средний тренер
Тренер с интересными идеями, но без статуса. Да, США выиграли Золотой кубок КОНКАКАФ — 2021, но это были часто унылые победы 1:0. На ЧМ совсем другой уровень. Справится ли Берхалтер с энергией этой команды? А если что-то пойдёт не так? Пока, например, Штаты даже не отыгрывались.
1/8 финала, 3 декабря, 18:00: Нидерланды против США
1/8 финала, 3 декабря, 18:00: Нидерланды против США
5 плюсов и минусов сборной США на ЧМ-2022
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