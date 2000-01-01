5 плюсов и минусов сборной США на ЧМ-2022

Грегг Берхалтер – средний тренер

Тренер с интересными идеями, но без статуса. Да, США выиграли Золотой кубок КОНКАКАФ — 2021, но это были часто унылые победы 1:0. На ЧМ совсем другой уровень. Справится ли Берхалтер с энергией этой команды? А если что-то пойдёт не так? Пока, например, Штаты даже не отыгрывались.