5 плюсов и минусов сборной Аргентины на ЧМ-2022
Армия Лео Месси идёт за титулом. За легендой не только команда из 25 игроков.
Лионель Месси
Капитан. Лидер. Надежда нации. Месси проводит свой последний чемпионат мира. И это – история.
Зависимость от Месси
Обратная сторона влияния – зависимость. Игра Аргентины, конечно, выстроена от Месси. И если у него вдруг не пойдёт, это проблема. Хотя с Польшей удалось преодолеть и это.
Весь состав – за Лео
Аргентина невероятно сильна духом. Кажется, вся сборная едина в желании вручить Месси его первый и последний Кубок мира. В играх с Мексикой и Польшей пришлось именно что «ломать» соперника.
Есть вопросы к физике
Если Аргентину мощно прессинговать, она теряется. А с активным постоянным прессингом Месси и Ко пока вообще не сталкивались.
Баланс Лионеля Скалони
36 матчей без поражений – именно столько Аргентина прошла, пока не споткнулась о саудовцев. Такая мощная серия (и тот же Кубок Америки — 2021) – результат грамотной системы Скалони. Тренер «заковал» самолюбие звёзд в ориентацию на команду.
Мало разнообразия в атаке
Дело не столько в Месси, но разумный эгоизм необходим. Пока выходит, что слева от Лео — юный Альварес, справа – постаревший Ди Мария. И все молятся на Гения. А Дибала, Лаутаро и Корреа смотрят матчи со скамейки.
Яркая молодёжь
В Катаре уже выстрелили (голами) 23-летний Мак Аллистер, 22-летний Альварес и 21-летний Фернандес. Справа на фланге 24-летний Молина, в центре обороны готов всех сожрать 24-летний Лисандро Мартинес.
Центр обороны
Николасу Отаменди уже 34 года, но он слишком влиятельный. Пара Мартинес – Ромеро выглядит более перспективно, особенно для атаки. Но решится ли Скалони убрать ветерана в запас?
Аргентинские фанаты
Они захватывают стадионы и превращают их в маленькую Аргентину. Как же они поют!
Состояние Лаутаро Мартинеса
Если Саудовская Аравия кого и выбила из колеи, так это Мартинеса. Форвард сник и оказался в запасе, хотя предполагалось, что именно он будет ударной силой вместе с Лео.
1/8 финала, 3 декабря, 22:00: Аргентина против Австралии
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5 плюсов и минусов сборной Аргентины на ЧМ-2022
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