5 плюсов и минусов сборной Австралии на ЧМ-2022

Командный дух

«Соккеруз» переживают обычную историю взаимоотношений с болельщиками. Команда еле-еле вышла на ЧМ-2022 и была объектом насмешек, а сейчас это гордость австралийцев. Они готовы ночью и ранним утром собираться, чтобы смотреть футбол. Так что футболисты вполне заслуженно чувствуют себя героями нации.