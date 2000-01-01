Сборные-неудачники группового этапа ЧМ-2022
Сразу пять европейских команд достойны этого звания по итогам групповой стадии чемпионата мира в Катаре.
Катар (4-е место в группе А)
Вряд ли кто-то всерьёз рассчитывал, что Катар выйдет в плей-офф. Но хозяева турнира, готовившиеся к нему 12 лет, не имели права выступить столь невнятно.
Уэльс (4-е место в группе В)
У валлийской сборной нет игроков, с которыми можно добиваться успехов на крупных турнирах. Ну, кроме Гарета Бэйла. Но и тот уже стар и, как показывает клубная карьера, устал от футбола.
Дания (4-е место в группе D)
Полуфиналисты Евро-2020 не вышли из не самой сложной группы, неожиданно уступив Австралии (0:1) в решающем матче.
Германия (3-е место в группе E)
Немцы, в принципе, неплохо провели пять таймов из шести. Однако затмение, нашедшее на них во второй половине стартовой встречи с Японией, в итоге всё испортило.
Бельгия (3-е место в группе F)
Один гол в трёх матчах с такими исполнителями в атаке? Вы серьёзно?
Сербия (4-е место в группе G)
Классические сербы: сильны индивидуально, но слабы психологически. Как можно было упустить преимущество в игре со Швейцарией (2:3)?
Ну такое! Сборные, которые нас разочаровали на групповом этапе ЧМ-2022
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