Бруну, Месси, Гакпо и другие. Главные герои группового этапа ЧМ-2022

Главные герои группового этапа ЧМ-2022
Групповая стадия чемпионата мира завершена. Кто сумел порадовать болельщиков яркой игрой?
Коди Гакпо (Нидерланды)
Молодой форвард Нидерландов забил три гола, равномерно распределив их по трём матчам.
Эннер Валенсия (Эквадор)
Эквадор не вышел из группы, но нельзя не восхититься 33-летним нападающим, регулярно забивающим на ЧМ. На его счету также три мяча.
Маркус Рашфорд (Англия)
Именно Рашфорд, а не Кейн, оказался лидером атаки сборной Англии. 25-летний игрок оформил дубль в ворота Уэльса, а до этого поучаствовал в разгроме Ирана.
Лионель Месси (Аргентина)
Аргентинец проявил себя как лидер не только на поле, но и за его пределами. То, что команда не развалилась после поражения от Саудовской Аравии – его заслуга.
Войцех Щенсны (Польша)
Польский вратарь отбил два пенальти в трёх матчах группового этапа — крайне редкое достижение, случившееся в третий раз в истории ЧМ.
Салем Аль-Давсари (Саудовская Аравия)
Победный гол 31-летнего нападающего в ворота аргентинцев обеспечил ему место в истории футбола страны.
Килиан Мбаппе (Франция)
Свист на трибунах не смутил 23-летнего форварда, который уже знает, как становиться чемпионом мира. На счету Мбаппе три мяча — и в плей-офф, вероятно, будут ещё голы.
Рицу Доан (Япония)
24-летний игрок «Фрайбурга» забивал первые голы в камбэках японцев с Германией и Испанией.
Альваро Мората (Испания)
30-летний форвард, как и Гакпо, забивал в каждом матче, отметившись в воротах Коста-Рики, Германии и Японии.
Бруну Фернандеш (Португалия)
Его креативная игра в атаке стала залогом того, что Португалия досрочно вышла в плей-офф. Бруну оформил дубль в ворота Уругвая.
Сон Хын Мин (Южная Корея)
Человек в маске сделал ювелирную передачу в концовке решающего матча с Португалией, ставшую голевой и выведшую Корею в 1/8 финала.
Тьяго Силва (Бразилия)
С 38-летним капитаном, играющим в центре защиты, сборная Бразилии не пропустила ни одного мяча в первых двух турах и досрочно вышла в плей-офф.
Бруну, Месси, Гакпо и другие. Главные герои группового этапа ЧМ-2022
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