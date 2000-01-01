Франция великолепна. Но на ЧМ-2022 есть команда, которая забивает ещё больше!

Самые результативные команды ЧМ-2022
Мбаппе и Жиру расстреливают соперников на пути к победе, но отобрать у них золото — не невозможно. Кто же способен на это?
Сборная Хорватии — четыре гола
Подопечные Златко Далича разошлись не на шутку только в одном матче — со сборной Канады. Они поразили ворота соперника четыре раза, но могут прибавить в 1/8 финала.
Сборная Японии — четыре гола
Противниками хорватов станут японцы. На групповой стадии команда из Страны восходящего солнца сенсационно обошла Испанию и Германию, забив им по два мяча.
Сборная Швейцарии — четыре гола
У швейцарцев тоже будет шанс улучшить свою статистику в 1/8 финала. В плей-офф команда вышла со второго места, но при этом забила больше голов, чем выигравшая группу Бразилия — четыре против трёх.
Сборная Марокко — четыре гола
Сенсация этого чемпионата мира сборная Марокко показала отличную результативность в группе, теперь время доказывать неслучайность своего успеха в 1/8 финала с Испанией. Будет тяжело!
Сборная Сенегала — пять голов
Сенегальцы отлично стартовали на ЧМ, но игры с Катаром и Эквадором, которым можно было отгрузить три и два мяча соответственно, не идут ни в какое сравнение с матчем с Англией. Африканцы проиграли и поехали домой.
Сборная Сербии — пять голов
Сербы вылетели с турнира ещё раньше, но при этом успели забить немало голов. Сборная Камеруна пропустила от них три, а швейцарцы — два.
Сборная Германии — шесть голов
Ещё одно доказательство, что команда Флика покинула турнир слишком рано. Кай Хаверц и Никлас Фюллькруг могли стать грозой многих топ-сборных.
Сборная Аргентины — семь голов
То, что за Аргентину забивает лишь Лионель Месси, вовсе не правильно, но он тащит национальную команду вперёд, отмечаясь результативным действием почти в каждом матче.
Сборная Нидерландов — восемь голов
Голландцы не проигрывают на этом чемпионате мира. В 1/8 финала они обыграли американцев (3:1), да и до этого играли результативно. Коди Гакпо делит второе место в списке лучших бомбардиров со многими выдающимися футболистами.
Сборная Испании — девять голов
Подопечные Луиса Энрике могут уничтожить Коста-Рику, забив семь безответных мячей, а могут сыграть скромную ничью с Германией и даже минимально проиграть Японии. Что же будет в матче с Марокко?
Сборная Франции — девять голов
У команды Дешама есть мощное оружие в лице Килиана Мбаппе и Оливье Жиру. Первый возглавляет гонку бомбардиров с пятью мячами, а второй обошёл Тьерри Анри по количеству голов за сборную за карьеру.
Сборная Англии — 12 голов
Однако отдавать Кубок мира французам рано. Маркус Рашфорд и Букайо Сака и не думают уступать конкуренту, а ведь есть ещё Гарри Кейн, Фил Фоден и Джуд Беллингем!
Франция великолепна. Но на ЧМ-2022 есть команда, которая забивает ещё больше!
Читайте также
Рекорды Килиана Мбаппе на ЧМ-2022
🇯🇵 5 плюсов и минусов Японии перед 1/8 финала
🇭🇷 5 плюсов и минусов Хорватии перед 1/8 финала
🇧🇷 5 плюсов и минусов Бразилии перед 1/8 финала
🇰🇷 5 плюсов и минусов Южной Кореи перед 1/8 финала
Жиру стал лучшим бомбардиром в истории Франции
🇫🇷 5 плюсов и минусов Франции перед 1/8 финала
🇵🇱 5 плюсов и минусов Польши перед 1/8 финала
🇸🇳 5 плюсов и минусов Сенегала перед 1/8 финала
🏴 5 плюсов и минусов Англии перед 1/8 финала
Лучшие бомбардиры в истории сборной Нидерландов
Какие топ-вратари покинули ЧМ-2022?
Как выступали сборные в 1/8 финала предыдущих ЧМ
Лучшие матчи 1/8 финала в истории ЧМ
Сборные-неудачники группового этапа ЧМ-2022
Главные герои группового этапа ЧМ-2022