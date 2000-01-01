Килиан Мбаппе — лучший форвард ЧМ-2022
23-летний француз лидирует сразу по нескольким важнейшим показателям.
Голы — 5
Мбаппе сделал дубль в ворота сборной Польши в 1/8 финала. У ближайших преследователей — по три гола.
Гол+пас — 7(5+2)
К пяти голам на ЧМ Килиан добавил две голевые передачи. На счету ближайших преследователей лишь по 4 балла.
xG без учёта пенальти — 2,7
Лидирует Мбаппе и по ожидаемым голам без учёта 11-метровых ударов. Оливье Жиру отстаёт от него на 0,3 балла.
Удары по воротам — 21
Килиан чаще всех на ЧМ угрожает воротам соперника. У Лионеля Месси 17 ударов.
Удары в створ — 10
И чаще остальных попадает в створ. Месси и тут отстаёт — на два точных удара.
Действия, приведшие к ударам — 34
Мбаппе помогает и другим игрокам атаки. У Месси «только» 25 таких ТТД.
Действия, приведшие к голам — 6
По этому показателю Килиан на один шаг впереди англичанина Джуда Беллингема.
Невероятная мощь! Килиан Мбаппе — лучший форвард ЧМ-2022
Читайте также
Лидеры по числу матчей в истории сборной Франции
Самые результативные команды ЧМ-2022
Рекорды Килиана Мбаппе на ЧМ-2022
🇯🇵 5 плюсов и минусов Японии перед 1/8 финала
🇭🇷 5 плюсов и минусов Хорватии перед 1/8 финала
🇧🇷 5 плюсов и минусов Бразилии перед 1/8 финала
🇰🇷 5 плюсов и минусов Южной Кореи перед 1/8 финала
Жиру стал лучшим бомбардиром в истории Франции
🇫🇷 5 плюсов и минусов Франции перед 1/8 финала
🇵🇱 5 плюсов и минусов Польши перед 1/8 финала
🇸🇳 5 плюсов и минусов Сенегала перед 1/8 финала
🏴 5 плюсов и минусов Англии перед 1/8 финала
Лучшие бомбардиры в истории сборной Нидерландов
Какие топ-вратари покинули ЧМ-2022?
Как выступали сборные в 1/8 финала предыдущих ЧМ
Лучшие матчи 1/8 финала в истории ЧМ