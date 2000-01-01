Поражение России и «вечный» рекорд по голам. Лучшие четвертьфиналы в истории ЧМ по футболу

Лучшие четвертьфиналы в истории ЧМ по футболу
Вспоминаем матчи четвертьфинальной стадии мундиалей, которые навсегда вошли в футбольную летопись.
ЧМ-1954. Австрия — Швейцария — 7:5
Уже к 19-й минуте счёт был 3:0 в пользу сборной Швейцарии, однако австрийцам невероятным образом удалось отыграться. Команды забили 12 голов на двоих — это самый результативный матч в истории чемпионатов мира. Вечный рекорд?
ЧМ-1966. Португалия — КНДР — 5:3
Корейцы вышли из группы, сенсационно победив Италию 1:0 в решающем матче, а в четвертьфинале чуть было не преподнесли новый сюрприз. К 25-й минуте они вели 3:0, но покер Эйсебио всё перевернул.
ЧМ-1970. ФРГ — Англия — 3:2 (д. в.)
Немцы проявили свой знаменитый бойцовский характер, превратив 0:2 в 3:2.
ЧМ-1986. Аргентина — Англия — 2:1
В этом матче Диего Марадона забил два своих самых знаковых гола. Сперва случилась та самая Рука Бога, а четыре минуты спустя – так называемый «Гол столетия», когда аргентинец в одиночку обыграл полкоманды англичан.
ЧМ-1990. Англия — Камерун — 3:2 (д. в.)
Сборная Камеруна под руководством советского тренера Валерия Непомнящего была близка к тому, чтобы сотворить невероятно громкую сенсацию. Африканцы вели у Англии 2:1, но не удержали преимущество.
ЧМ-1994. Бразилия — Нидерланды — 3:2
Когда на 63-й минуте счёт стал 2:0 в пользу Бразилии, показалось, что европейскую сборную уже ничто не спасёт. Однако она нашла в себе силы отыграться. И только на гол Бранко со штрафного на 81-й минуте голландцы ответить не смогли.
ЧМ-2010. Уругвай — Гана — 1:1 (4:2 пен.)
Гана могла стать первой африканской командой, вышедшей в полуфинал ЧМ. Однако Асамоа Гьян в конце дополнительного времени не забил пенальти, назначенный за игру рукой Луиса Суареса на линии ворот. В послематчевой серии уругвайцы реализовали психологическое преимущество.
ЧМ-2018. Хорватия — Россия — 2:2 (4:3 пен.)
Вспоминать этот матч до сих пор немного обидно. Как же близка была сборная России к выходу в полуфинал… Но хорваты почему-то никогда не проигрывают на ЧМ, если матч переходит в дополнительное время или серию пенальти.
Поражение России и «вечный» рекорд по голам. Лучшие четвертьфиналы в истории ЧМ по футболу
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