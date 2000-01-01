Поражение России и «вечный» рекорд по голам. Лучшие четвертьфиналы в истории ЧМ по футболу

ЧМ-2018. Хорватия — Россия — 2:2 (4:3 пен.)

Вспоминать этот матч до сих пор немного обидно. Как же близка была сборная России к выходу в полуфинал… Но хорваты почему-то никогда не проигрывают на ЧМ, если матч переходит в дополнительное время или серию пенальти.