Самые громкие сенсации плей-офф ЧМ
Вспоминаем самые неожиданные результаты на стадии плей-офф чемпионатов мира по футболу.
ЧМ-1954. ФРГ — Венгрия — 3:2 (финал)
Сборная Венгрии в то время считалась лучшей командой мира. В группе мадьяры разгромили немцев 8:3, а в финале вели 2:0, но необъяснимым образом рассыпались. Этот матч получил название «Чудо в Берне».
ЧМ-1986. Испания — Дания — 5:1 (1/8 финала)
Скандинавы неожиданно выиграли свою группу, победив в том числе сборную ФРГ, однако в первом раунде плей-офф ещё более неожиданно потерпели разгромное поражение. Покер на счету Эмилио Бутрагеньо.
ЧМ-1994. Болгария — Германия — 2:1 (1/4 финала)
Немцы славны своими камбэками, но тут вышло всё наоборот: на гол Лотара Маттеуса с пенальти болгары ответили точными ударами Христо Стоичкова и Йордана Лечкова.
ЧМ-1998. Хорватия — Германия — 3:0 (1/4 финала)
Четыре года спустя сборная Германии вновь провалила четвертьфинал. Команда Хорватии не оставила им ни единого шанса.
ЧМ-2002. Южная Корея — Италия — 2:1 (д. в.) (1/8 финала)
Ничто не предвещало беды для итальянцев, но в конце основного времени Соль Ги Хён сравнял счёт, а за три минуты до конца овертайма Ан Джун Хван забил «золотой» гол.
ЧМ-2002. Южная Корея — Испания — 0:0 (5:3 пен.) (1/4 финала)
Чудеса для корейцев продолжились в четвертьфинале. Судья отменил несколько голов сборной Испании, а в серии пенальти хозяева того турнира оказались точнее.
ЧМ-2014. Германия — Бразилия — 7:1 (полуфинал)
В этом случае сенсацией является не исход, а счёт и та лёгкость, с которой он был достигнут.
ЧМ-2018. Россия — Испания — 1:1 (4:3 пен.) (1/8 финала)
Сборная России проявила характер, удержав ничью в основное и дополнительное время и не дрогнув в серии пенальти. Спасибо ноге Игоря Акинфеева!
Сборная Испании вляпалась в историю! Самые громкие сенсации плей-офф ЧМ
Читайте также
🚫 Россия прокляла Испанию? Снова беды с пенальти!
4️⃣ Лучшие матчи 1/4 в истории ЧМ
🇲🇦 5 плюсов и минусов Марокко перед 1/8 финала
🇨🇭 5 плюсов и минусов Швейцарии перед 1/8 финала
🇵🇹 5 плюсов и минусов Португалии перед 1/8 финала
🇪🇸 5 плюсов и минусов Испании перед 1/8 финала
🇫🇷 Килиан Мбаппе — лучший форвард ЧМ-2022
Лидеры по числу матчей в истории сборной Франции
Самые результативные команды ЧМ-2022
Рекорды Килиана Мбаппе на ЧМ-2022
🇯🇵 5 плюсов и минусов Японии перед 1/8 финала
🇭🇷 5 плюсов и минусов Хорватии перед 1/8 финала
🇧🇷 5 плюсов и минусов Бразилии перед 1/8 финала
🇰🇷 5 плюсов и минусов Южной Кореи перед 1/8 финала
Жиру стал лучшим бомбардиром в истории Франции
🇫🇷 5 плюсов и минусов Франции перед 1/8 финала