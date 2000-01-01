Звёзды сборной Бразилии на ЧМ-2002 и ЧМ-2022
20 лет бразильцы не побеждали на ЧМ. Катастрофа для футбольной нации. Последний Кубок мира датирован 2002 годом. Давайте посмотрим на 5 лидеров тогда и сейчас. ►►
Тогда — Роналдо
ЧМ-2002 стал бенефисом Роналдо. Восемь голов на турнире и «Золотой мяч» по итогам года — тут комментарии излишни.
Сейчас — Ришарлисон
25-летнему форварду «Тоттенхэма», конечно, пока далековато до Роналдо. Но у него уже три гола на турнире — со своими обязанностями он справляется.
Тогда — Роналдиньо
На ЧМ-2002 Роналдиньо было всего 22 года, но он уже тогда творил магию в атаке. И, само собой, мы не забудем его потрясающий гол со штрафного в ворота сборной Англии в четвертьфинале.
Сейчас — Неймар
Теперь за волшебство на поле отвечает 30-летний Неймар. Здорово, что к плей-офф он успел восстановиться после небольшой травмы, полученной в первом матче с сербами.
Тогда — Жилберто Силва
Лидер центральной линии без замен отыграл все семь матчей на ЧМ-2002. Незаметный, но не менее важный герой «селесао».
Сейчас — Каземиро
Своего рода реинкарнация Жилберто Силвы. Когда в центре играет такой футболист, за порядок на поле можно не беспокоиться.
Тогда — Лусио
Лусио также был незаменимым игроком Бразилии в Японии и Корее. Редкому форварду удавалось уйти от него.
Сейчас — Тьяго Силва
Защитник-ветеран, который всего на шесть лет младше Лусио, в каждом матче доказывает, что и в 38 лет можно быть топ-игроком топ-команды.
Тогда — Маркос
Этот вратарь все 19 лет активной карьеры выступал за один клуб — «Палмейрас». Удивительный пример верности команде, даже по меркам того времени.
Сейчас — Алисон Бекер
Представляете, насколько хорош Алисон, если Эдерсон из «Манчестер Сити» — всего лишь второй вратарь команды?
Наследник Роналдо — не суперзвезда. Как изменилась Бразилия после победы на ЧМ-2002
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