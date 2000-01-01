Хорватия — пример стабильности! Но даже она изменилась после ЧМ-2018

Звёзды сборной Хорватии на ЧМ-2018 и ЧМ-2022
Финал ЧМ в России – лучший результат в истории Хорватии. Многие герои той команды приехали в Катар. Давайте посмотрим на 5 лидеров тогда и сейчас. ►►
Тогда — Лука Модрич
Полузащитник «Реала» и бессменный капитан национальной команды стал главным оружием Хорватии на ЧМ-2018. В итоге Модрич выиграл серебряную медаль, получил награду лучшему игроку турнира, а в конце года — «Золотой мяч».
Сейчас — Лука Модрич
Обладатель «Золотого мяча» заметно постарел (ему уже 37 лет), но он по-прежнему удивляет своей магической игрой. Лука мечтает исправить несправедливость прошлого чемпионата мира, но это будет нелегко.
Тогда — Деян Ловрен
Ещё один звёздный игрок «золотого» состава — это нынешний капитан «Зенита». В 2018 году защитник рьяно оберегал свои ворота от атак соперника и был чертовски хорош.
Сейчас — Деян Ловрен
Как и тогда, Деян является постоянным игроком основы. В Катаре он даже сделал результативную передачу, причём в самом важном матче — в 1/8 финала со сборной Японии.
Тогда — Домагой Вида
Верным напарником Ловрена был защитник греческого клуба АЕК. Запомнился Вида не только скандальным видео с криком в честь Украины, но и мощной игрой в своей штрафной. Наверху ему не было равных.
Сейчас — Йошко Гвардиол
20-летний центрбек «Лейпцига» стал достойным наследником Виды. За футболистом уже охотятся топ-клубы, такие как «Челси» и «МЮ», но пока он сосредоточен на выступлениях за Хорватию.
Тогда — Даниэль Субашич
На российском чемпионате мира голкиперу пришлось несладко: две серии пенальти в 1/8 и 1/4 финала. В матче с Данией Даниэль отбил три мяча, а с командой-хозяйкой — один. Фёдор Смолов проиграл дуэль Субашичу, а Марио Фернандес — пробил мимо...
Сейчас — Доминик Ливакович
Казалось, заменить Субашича было нельзя, но у Златко Далича оказался туз в рукаве. Перформанс Ливаковича в матче с Японией трудно переоценить: вратарь тоже отбил три мяча в серии пенальти, при этом угадывая действия соперника с невероятной лёгкостью.
Тогда — Марио Манджукич
Второй лучший бомбардир национальной команды (делит с Иваном Перишичем, первый — Давор Шукер) не мог не попасть в этот список. На ЧМ-2018 Манджукич заработал шесть очков по системе «гол+пас».
Сейчас — Андрей Крамарич
На прошлом турнире форвард «Хоффейнхайма» выступил довольно скромно — всего один гол. Сейчас у него вдвое больше, причём он оформил дубль — в игре со сборной Канады.
Хорватия — пример стабильности! Но даже она изменилась после ЧМ-2018
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